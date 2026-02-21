¿Ya te vacunaste contra el sarampión? Salud Sonora activa mega jornada en Cajeme y varias ciudades

Hermosillo, Sonora. - Este sábado 21 y domingo 22 de febrero de 2026 se llevará a cabo la Mega Jornada de Vacunación en distintos municipios del estado. La Secretaría de Salud Pública (SSP) del Gobierno de Sonora invita a la población a tomar conciencia para evitar enfermedades que, en esta época del año y con los drásticos cambios climáticos, están a la orden del día, exponiendo principalmente a la población más vulnerable.
¿Vacunas para qué enfermedades?
Es importante destacar que en esta jornada gratuita se enfocarán en la influenza, Covid-19 y neumococo, así como en la vacuna SRP (sarampión, rubéola y parotiditis). Con esta información, se recomienda acudir con los más pequeños del hogar, y con mayor razón si todavía no han completado el esquema, pues la prevención es la mejor manera de combatir los fallecimientos por enfermedades respiratorias.
¿Dónde estarán ubicados los módulos?
Antes que nada, en el módulo que se elija se debe llevar la cartilla nacional de salud; además, en caso de dudas, se puede acudir al centro de salud más cercano o ingresar a las redes oficiales de la dependencia estatal. Cabe señalar que varios sectores de la República Mexicana enfrentan actualmente una fuerte ola de sarampión y esta es una de las regiones que mantiene controlada la situación.
A continuación, los módulos de vacunación disponibles para este sábado 21 y domingo 22 de febrero serán desde las 08:00 horas hasta las 20:00 horas en Cajeme y Bácum:
- Walmart Norte
- Soriana 200
- UMF 66
- UMF 1
- Tianguis del Teatro del ITSON
- Plaza Sendero
- Policlínica Isssteson (hasta las 17:00 hrs.)
Ahora bien, los lugares para este sábado 21 de febrero desde las 08:00 horas hasta las 20:00 horas en Ciudad Obregón:
- Centro de Salud Obregón Centro
- Ley Jalisco
- Centro de Salud Norte
- Centro de Salud Urbano Obregón Sur
- Plaza Tutuli
- Brigada en Huatachive y Bordo del Canal 634, Morelos
- Clínica Hospital Issste (hasta las 21:00 hrs.)
- Abarrey Urbi Villa
Zona rural - sábado 21 de febrero (8:00 a 14:00 horas)
- Poblado Miguel Alemán (Casa de Salud)
- Pueblo Yaqui (Comisaría)
- Campo 5 (Centro de Salud)
- Tóbaro (Secundaria Técnica 22)
- Campo 60 (Plaza Comunitaria)
- Campo 77 (Escuela)
- Campo 30 (Casa Ejidal)
Empalme
- Centro de Salud Urbano Empalme (sábado y domingo, de 8:00 a 19:00 hrs.)
- Central Camionera Empalme (sábado, de 8:00 a 14:00 hrs.)
- Tianguis Empalme (domingo, de 8:00 a 14:00 hrs.)
- La Atravesada (Centro de Salud) – zona rural (sábado, de 8:00 a 14:00 hrs.)
Guaymas - sábado 21 de febrero
- Hospital General de Guaymas (8:00 a 15:00 hrs.)
- Tianguis del Estadio Guaymas (8:00 a 14:00 hrs.)
- Clínica Isssteson Guaymas (8:00 a 18:00 hrs.)
- Clínica Unidad Médica Familiar 4 (8:00 a 20:00 hrs.)
- Bodega Aurrera Guaymas (8:00 a 15:00 hrs.)
- Walmart Guaymas (8:00 a 15:00 hrs.)
- Hospital General Zona 4 Guaymas (8:00 a 14:00 hrs.)
- Hospital Naval de Guaymas (8:00 a 14:00 hrs.)
¿Cuáles son los signos y síntomas del sarampión?
De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los síntomas suelen aparecer entre diez y 14 días después de la exposición al virus.
- Rinorrea
- Tos
- Ojos llorosos y enrojecidos
- Pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas
Los motivos de fallecimiento más frecuentes son:
- Ceguera
- Encefalitis (una infección que causa edema cerebral y que puede provocar daños en el cerebro)
- Diarrea intensa y la consiguiente deshidratación
- Infecciones del oído
- Problemas respiratorios graves, como neumonía.
Fuente: Tribuna del Yaqui/ Gobierno de Sonora