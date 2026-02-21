¿Ya te vacunaste contra el sarampión? Salud Sonora activa mega jornada en Cajeme y varias ciudades

Hermosillo, Sonora. - Este sábado 21 y domingo 22 de febrero de 2026 se llevará a cabo la Mega Jornada de Vacunación en distintos municipios del estado. La Secretaría de Salud Pública (SSP) del Gobierno de Sonora invita a la población a tomar conciencia para evitar enfermedades que, en esta época del año y con los drásticos cambios climáticos, están a la orden del día, exponiendo principalmente a la población más vulnerable.

¿Vacunas para qué enfermedades?

Es importante destacar que en esta jornada gratuita se enfocarán en la influenza, Covid-19 y neumococo, así como en la vacuna SRP (sarampión, rubéola y parotiditis). Con esta información, se recomienda acudir con los más pequeños del hogar, y con mayor razón si todavía no han completado el esquema, pues la prevención es la mejor manera de combatir los fallecimientos por enfermedades respiratorias.

¿Dónde estarán ubicados los módulos?

Antes que nada, en el módulo que se elija se debe llevar la cartilla nacional de salud; además, en caso de dudas, se puede acudir al centro de salud más cercano o ingresar a las redes oficiales de la dependencia estatal. Cabe señalar que varios sectores de la República Mexicana enfrentan actualmente una fuerte ola de sarampión y esta es una de las regiones que mantiene controlada la situación.

Secretaría de Salud Sonora

A continuación, los módulos de vacunación disponibles para este sábado 21 y domingo 22 de febrero serán desde las 08:00 horas hasta las 20:00 horas en Cajeme y Bácum:

Walmart Norte

Soriana 200

UMF 66

UMF 1

Tianguis del Teatro del ITSON

Plaza Sendero

Policlínica Isssteson (hasta las 17:00 hrs.)

Ahora bien, los lugares para este sábado 21 de febrero desde las 08:00 horas hasta las 20:00 horas en Ciudad Obregón:

Centro de Salud Obregón Centro

Ley Jalisco

Centro de Salud Norte

Centro de Salud Urbano Obregón Sur

Plaza Tutuli

Brigada en Huatachive y Bordo del Canal 634, Morelos

Clínica Hospital Issste (hasta las 21:00 hrs.)

Abarrey Urbi Villa

Zona rural - sábado 21 de febrero (8:00 a 14:00 horas)

Poblado Miguel Alemán (Casa de Salud)

Pueblo Yaqui (Comisaría)

Campo 5 (Centro de Salud)

Tóbaro (Secundaria Técnica 22)

Campo 60 (Plaza Comunitaria)

Campo 77 (Escuela)

Campo 30 (Casa Ejidal)

Empalme

Centro de Salud Urbano Empalme (sábado y domingo, de 8:00 a 19:00 hrs.)

Central Camionera Empalme (sábado, de 8:00 a 14:00 hrs.)

Tianguis Empalme (domingo, de 8:00 a 14:00 hrs.)

La Atravesada (Centro de Salud) – zona rural (sábado, de 8:00 a 14:00 hrs.)

Guaymas - sábado 21 de febrero

Hospital General de Guaymas (8:00 a 15:00 hrs.)

Tianguis del Estadio Guaymas (8:00 a 14:00 hrs.)

Clínica Isssteson Guaymas (8:00 a 18:00 hrs.)

Clínica Unidad Médica Familiar 4 (8:00 a 20:00 hrs.)

Bodega Aurrera Guaymas (8:00 a 15:00 hrs.)

Walmart Guaymas (8:00 a 15:00 hrs.)

Hospital General Zona 4 Guaymas (8:00 a 14:00 hrs.)

Hospital Naval de Guaymas (8:00 a 14:00 hrs.)

#Tendencias | WhatsApp satura tu celular: Con estos pasos puedes borrar lo que no sirve y liberar espacio uD83DuDCF1uD83EuDD14https://t.co/EXqLXaeMYt — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 21, 2026

¿Cuáles son los signos y síntomas del sarampión?

De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los síntomas suelen aparecer entre diez y 14 días después de la exposición al virus.

Rinorrea Tos Ojos llorosos y enrojecidos Pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas

Los motivos de fallecimiento más frecuentes son:

Ceguera Encefalitis (una infección que causa edema cerebral y que puede provocar daños en el cerebro) Diarrea intensa y la consiguiente deshidratación Infecciones del oído Problemas respiratorios graves, como neumonía.

Fuente: Tribuna del Yaqui/ Gobierno de Sonora