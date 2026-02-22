Alfonso Durazo se pronuncia tras muerte de 'El Mencho'; no hay afectaciones en Sonora

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, se pronunció tras la noticia de que Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido por parte de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano la madrugada de este domingo 22 de febrero.

Durazo Montaño respondió vía redes al mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: "Mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas y al Gabinete de Seguridad por su trabajo firme y coordinado en favor de la seguridad del país".

Cabe señalar que cerca de las 11:00 horas se comenzaron a reportar una serie de narcobloqueos en Jalisco, así como en otros estados del país donde el CJNG tiene presencia. Horas más tarde, el Gabinete de Seguridad de México informó que Oseguera Cervantes había sido abatido junto con otros seis miembros más de la organización criminal.

#Nacional | El gobernador Alfonso Durazo se prunincia ante el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum por el operativo que derivó en los bloqueos y otras reacciones alrededor del país uD83DuDEA8uD83DuDDE3? pic.twitter.com/mc8zXveO9H — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 22, 2026

"Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo CJNG fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; entre estos últimos se encuentra Rubén 'N' (a) Mencho; sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación", señalaron las autoridades.

Sin afectaciones en Sonora

El medio Milenio reportó que la Mesa de Seguridad de Sonora sesionó, pero de forma preventiva, ya que no se reportan afectaciones en el estado. En el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, suspendieron las salidas de camiones a Baja California, tras los hechos violentos que se han registrado en esa entidad. Hasta el momento no hay más información oficial de las autoridades de seguridad en Sonora.

Por otra parte, desde el Aeropuerto Internacional General Ignacio Pesqueira García de Hermosillo se informó que opera con normalidad tras operativo en Jalisco. El aeropuerto se encuentra tranquilo y sin presencia extraordinaria de seguridad, manteniendo su flujo habitual de pasajeros y operaciones aéreas.

El Gabinete de Seguridad trabaja en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas para atender cualquier incidente; se ha reforzado la presencia de las autoridades en distintos puntos para liberar vialidades y restablecer el orden, con el apoyo de los tres órdenes… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) February 22, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui