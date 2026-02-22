Ampliación a cuatro carriles en la carretera Hermosillo–Bahía de Kino fortalecerá sector agrícola de La Costa

Hermosillo, Sonora.- Con el arranque de la ampliación a cuatro carriles de la carretera Hermosillo–Bahía de Kino, el gobernador Alfonso Durazo Montaño impulsa una obra estratégica que fortalecerá al sector agrícola de La Costa de Hermosillo, al reducir tiempos y costos de traslado de productos destinados a mercados nacionales e internacionales.

El mandatario estatal destacó que esta vialidad conecta directamente con el Distrito de Riego 051 Costa de Hermosillo, una de las zonas agrícolas más relevantes y tecnificadas de Sonora, donde operan mil 613 unidades de producción agropecuaria, mil 336 usuarios del distrito y un promedio de 365 productores activos en una superficie recargable de 46 mil hectáreas.

En esta región se cultivan productos estratégicos de exportación como nuez, uva de mesa, naranja, trigo, garbanzo y sandía, cuya competitividad depende de una logística eficiente para su traslado a centros de acopio, empaque y distribución hacia mercados internacionales.

La ruta que conecta a Hermosillo con Bahía de Kino comienza una nueva etapa: una obra que mejora el trayecto, ordena la circulación y brinda mayor seguridad a quienes la recorren.



Continuamos mejorando la infraestructura que brinda mayor bienestar y fortalece las oportunidades… pic.twitter.com/vZ8l6WjAy4 — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) February 17, 2026

"En los márgenes de esta carretera están campos productores, campos agropecuarios importantísimos para la economía de Sonora. El valle que se encuentra aquí, la zona agropecuaria ubicada en el Poblado Miguel Alemán, es fundamental para la economía del estado, particularmente para la economía de exportación, pero es una fuente de empleos imprescindible particularmente para las y los habitantes de Miguel Alemán", expresó el gobernador.

Durante los periodos de mayor actividad agrícola, siembras de octubre a febrero y cosechas de mayo a agosto, así como de septiembre a diciembre, el tránsito en la zona se incrementa considerablemente. En temporadas pico se movilizan diariamente entre 500 y 600 jornaleros agrícolas, además de un alto flujo de transporte de carga e insumos.

La ampliación de la carretera permitirá reducir los tiempos de traslado de trabajadores y cosechas, disminuir costos logísticos y el desgaste vehicular, así como bajar el riesgo de accidentes en temporadas de alta movilidad. También ofrecerá mejores condiciones de traslado para jornaleros y habitantes de comunidades rurales.

Ampliación a cuatro carriles en la carretera Hermosillo–Bahía de Kino fortalecerá sector agrícola de La Costa

Fuente: Tribuna del Yaqui