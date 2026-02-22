Hermosillo, Sonora.- El alcalde de Hermosillo, Antonio 'Toño' Astiazarán, participó en la carrera 'Corriendo por la Educación', en la que participaron familias enteras para la convivencia y el fomento al deporte.

Cientos de familias se dieron cita desde las 6:00 horas en el bulevar Luis Donaldo Colosio para participar y hacer conciencia del aprendizaje y la educación de niñas y niños en esta décima edición de 'Corriendo por la Educación' con la participación de organizaciones civiles.

El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, señaló que esta actividad es la suma de los esfuerzos que se realiza entre gobiernos, sociedad organizada y el empresariado de la ciudad, siempre coordinados para mejoras en la sociedad y la educación de niñas y niños.

Antonio 'Toño' Astiazarán participa en 'Corriendo por la Educación' en Hermosillo

El Gobierno de Hermosillo, siempre sensible a los temas de interés, promueve el deporte, la educación y los buenos hábitos para la mejora de la sociedad y, en este sentido, estamos haciendo obras deportivas para la comunidad, para que se cuente con los espacios adecuados para la formación de los nuevos talentos", destacó Antonio Astiazarán.

Junto al Instituto del Deporte de Hermosillo, la décima edición de la competencia 'Corriendo por la Educación' fue promovida por Fundación Maldonado, Masterfuel, Gaservicio y Quinto Serial de Causas.

Por su parte, Rafael Cruz Flores, director general del Instituto de Deporte de Hermosillo, señaló que se tiene más actividades programadas en el año para la promoción de todas las disciplinas y ofrecer a las y los hermosillenses espacios y eventos en los que se promueva la actividad física. Dijo que el alcalde Antonio Astiazarán es uno de los principales promotores del deporte para las familias.

Doscientos corredores participaron en la décima competencia 'Corriendo por la Educación', desde niñas y niños hasta adultos mayores, en sus diferentes categorías, cuya intención es fomentar el deporte, la inclusión de la actividad en los centros escolares y los hábitos saludables.

Antonio 'Toño' Astiazarán participa en 'Corriendo por la Educación' en Hermosillo

Fuente: Tribuna del Yaqui