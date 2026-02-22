Clima Hermosillo: Alertan bajas temperaturas en la MAÑANA y calor en la TARDE HOY 22 de febrero

Hermosillo, Sonora.- El domingo apenas comienza, pero el calor no tardará en hacerse sentir en la capital de Sonora. Si planeas salir a hacer ejercicio, acudir a una reunión familiar o simplemente moverte por la ciudad, conviene que revises cómo será el clima en Hermosillo hoy, domingo 22 de febrero de 2026, porque la temperatura subirá con rapidez y el viento también tendrá presencia. Leer el pronóstico te ayudará a decidir qué ropa usar, en qué horario salir y si necesitas protección solar.

Así será el clima en Hermosillo HOY domingo 22 de febrero

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, este domingo Hermosillo tendrá un día con nubes y claros durante la mayor parte de la jornada, sin probabilidad relevante de lluvia, pero con contrastes marcados entre la mañana fresca y la tarde calurosa. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el ambiente será templado a fresco.

Clima en Hermosillo HOY: Pronóstico 22 de febrero. Foto: Conagua

Entre las 02:00 y las 05:00 horas, el termómetro marcará entre 14 y 15°C, con sensación térmica similar y viento flojo del norte y noreste de dos a 10 kilómetros por hora. A las 08:00, la temperatura subirá ligeramente hasta los 16°C, todavía con cielo parcialmente nublado y condiciones agradables para actividades al aire libre. El índice UV se mantendrá en nivel bajo en este tramo del día.

Hacia el final de la mañana el panorama cambiará con rapidez. A las 11:00 horas la temperatura alcanzará los 27°C, con sensación cercana a 26, mientras el viento del norte aumentará de intensidad. El índice UV subirá a nivel medio, por lo que será recomendable usar protector solar con un factor entre seis y 10 si se permanece bajo el sol. La tarde será el periodo más caluroso. Alrededor de las 14:00 horas se prevé la temperatura máxima del día, con 32°C y sensación térmica de 30.

El viento soplará del noroeste y podría alcanzar rachas moderadas de hasta 25 kilómetros por hora. A las 17:00 horas el termómetro descenderá ligeramente a 31 grados, pero el ambiente seguirá siendo caluroso y seco. Ya por la noche, el calor comenzará a ceder. A las 20:00 horas se esperan 24°C con cielo parcialmente despejado, mientras que para las 23:00 el pronóstico indica cielo despejado y una temperatura cercana a los 19 grados, con viento flojo del suroeste.

uD83DuDEA9??Para las próximas tres horas, se pronostican #Vientos fuertes con #Rachas de 40 a 60 km/h, en el norte y occidente de #MéxicouD83CuDDF2uD83CuDDFD.



uD83EuDD13Más información en las imágenes?? pic.twitter.com/SDMhR01GYK — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 22, 2026

En resumen, Hermosillo vivirá un domingo con contrastes térmicos claros: mañana fresca, tarde muy calurosa y noche más templada. Tomar precauciones frente al sol y mantenerse hidratado será clave para disfrutar la jornada sin contratiempos.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)