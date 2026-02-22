Exitosa jornada masiva de vacunación en lugares públicos de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Autoridades de salud destacaron la gran respuesta por parte de la ciudadanía cajemense que se tuvo en la jornada masiva de vacunación realizada en distintos espacios públicos de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme.

En la mencionada jornada, se aplicaron vacunas contra el sarampión, la influenza, Covid-19, neumococo, rubéola y parotiditis, con el esquema del niño sano que busca prevenir brotes de alguna de esas enfermedades.

Sin precisar cifras, en los módulos trascendió que se aplicó una cantidad muy grande de dosis de las distintas vacunas, lo que califican como muy positivo por el interés mostrado por parte de las y los cajemenses.

Algunas tiendas, supermercados, plazas comerciales y plazas públicas sirvieron como punto para la aplicación de esas vacunas, además de los espacios de salud definidos. En el centro de salud Obregón Centro se aplicaron las vacunas en el formato drive thru, mientras que con normalidad se vacunó en los centros de salud sur y norte, en clínica hospital Issste, Unidad de Medicina Familiar 66, Unidad de Medicina Familiar 1 y Policlínica Isssteson.

La zona rural también fue visitada por los módulos y la jornada masiva de vacunación, por ejemplo, en la comunidad de Atotonilco en la casa de salud, en Pueblo Yaqui en la comisaría, en el Campo 5 en el centro de salud, en Tobarito en la secundaria técnica 22, en el Campo 60 fue en la plaza comunitaria, en Campo 77 en su escuela y en el Campo 30 en la casa ejidal.

Directivos de la Dirección de Salud Municipal, del IMSS, IMSS-Bienestar, Issste, Isssteson y la Secretaría de Salud Pública de Sonora, estuvieron supervisando el desarrollo de la jornada de dos días de aplicación masiva de vacunas. Dichas instituciones encargadas de la salud destacaron el éxito de la jornada que trabajaron en coordinación interinstitucional.

DATO

Durante la tradicional rueda de prensa de los lunes, el presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano, dará a conocer los resultados oficiales de la jornada que se extendió por sábado 21 y domingo 22 del presente mes.

CIFRA

22

Módulos de vacunación fueron activados para la jornada masiva que se realizó en todo el municipio.

Exitosa jornada masiva de vacunación en lugares públicos de Ciudad Obregón

Fuente: Tribuna del Yaqui