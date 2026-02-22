Gobierno Federal continuará atendiendo las causas de seguridad en Cajeme con jornadas de prevención

Ciudad Obregón, Sonora.- Arely Rojas Rivera, coordinadora de Programas de Prevención de la Secretaría de Gobernación y encargada de la atención a las causas en el municipio de Cajeme, señaló que continúan los intensos trabajos de pacificación en la localidad. Comentó que, en el tema de las juventudes, la intención es siempre generarles una red de apoyo que les ayude a seguir avanzando por el camino de la paz.

"La población tiene diferentes necesidades; hay, por ejemplo, temas de falta de oportunidades para las personas jóvenes y adolescentes que no están estudiando y ahí podemos darles opciones educativas. Si son mayores, ya de entre 18 y 35 años y no estudian ni trabajan, también poderles ofrecer alguna oportunidad con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y algunas otras acciones que traen los gobiernos estatal y municipal", subrayó.

Reconoció que la juventud requiere de más oportunidades que eviten que se sigan yendo por actividades negativas. Por otra parte, la coordinadora afirmó a TRIBUNA que se busca una real atención a las causas desde el gobierno en coordinación con las comunidades, con diversas actividades como las ferias de paz y la formación de comités ciudadanos.

Es parte de una estrategia que se llama atención a las causas del eje uno en materia de seguridad de la presidenta de México, que consiste en estar cercanos a la ciudadanía, en las colonias, y llevarles todos los beneficios posibles", refirió. Pidió a la ciudadanía estar atenta a las próximas ediciones de esa feria para que se programen y aprovechen de esos servicios y el acercamiento con las autoridades.

"Vamos básicamente a todas las colonias; cada semana estará una feria de paz, con las que se han dado ya cerca de 200 mil atenciones en este municipio, con la coordinación de los tres niveles de gobierno, con atenciones desde consultas médicas, vacunas, el DIF, incluso hasta temas de ecología; en fin, todos los servicios que ustedes quieran estarán yendo a las ferias a sus colonias y todos gratuitos", señaló.

En el tema de seguridad, la funcionaria aseguró que se ha avanzado en la estrategia nacional y, por lo tanto, a nivel estatal y municipal, reconociendo que aún existen algunos retos, destacando que, según las cifras oficiales, los niveles de homicidio, de secuestro, feminicidio y otros van a la baja.

Fuente: Tribuna del Yaqui