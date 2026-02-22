Gobierno va por regularización de viviendas abandonadas; 53 mil inmuebles afectan a Sonora

Ciudad de México.- En México existen al menos 933 mil casas abandonadas, en juicio, vandalizadas y algunas invadidas, de acuerdo con el Censo de la Vivienda que realizó el Gobierno Federal durante 2025.

Este censo se hizo en todo el país a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) y la Secretaría de Bienestar.

Según los datos recabados, de las 933 mil viviendas, 131 mil están inmersas en juicios masivos, 216 mil están adjudicadas sin que hayan sido escrituradas, 497 mil tienen créditos con alto grado de adeudos y 89 mil casas son créditos del Fovissste.

De acuerdo con el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, el problema de las casas abandonadas surgió derivado de las malas prácticas de las administraciones anteriores que diseñaron créditos impagables, se contrataron despachos con prácticas fraudulentas y las viviendas se construyeron lejos de los lugares de trabajo, escuelas o sin acceso a transporte público.

Durante la conferencia mañanera del 6 de mayo de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que el censo se realizó para tener claridad de cuáles viviendas realmente están abandonadas y cuántas ocupadas, así como su estatus, si en ellas habitan quienes solicitaron un crédito, si se trata de un tercero o si tienen alguna demanda, además de si es una familia en vulnerabilidad.

El caso de Sonora

En el caso específico de Sonora, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, reveló que son 53 mil 607 casas las que se encuentran abandonadas y ocupadas de manera irregular.

En el país tenemos un problema que estos que hoy critican generaron: los gobiernos priistas, panistas y los pripanistas generaron construcción de vivienda de 30 a 40 metros a 25 kilómetros de distancia, sin servicios, y esa es la vivienda de la que estamos hablando ahorita, vivienda abandonada, vandalizada u ocupada de manera irregular por quien no tiene vivienda", aseveró.

Además, resaltó que el Infonavit busca regularizar la situación sin desalojar a los ocupantes actuales, por lo cual se debe revisar la situación de quiénes ocupan las viviendas que actualmente están invadidas.

No estamos quitando casas a nadie. Queremos resolver un problema complicado y lo haremos a pesar de las críticas infundadas", dijo.

Jorge Alberto Borbón Sáinz, delegado de Infonavit en Sonora, puntualizó que, del total de las viviendas abandonadas en la entidad, solo un 20 por ciento pertenecen al Instituto; el resto son de los bancos u otras instituciones de vivienda.

No todas son de Infonavit; habrá algunas que son de créditos bancarios que salieron normal, pueden ser de Fovissste o pueden ser de un desarrollador", agregó.

Además, expuso que hay casos de desarrollo inmobiliario en los que se registró un problema durante el proceso de construcción y quedaron en obra negra abandonadas.

En Hermosillo se tienen identificadas mil 947 casas abandonadas que son utilizadas como basurero clandestino, punto para consumo de drogas, refugio de malvivientes o invadidas por personas que no tienen acceso a una vivienda de una forma legal.

Según datos de Prevención y Atención Ciudadana de Seguridad Pública Municipal de Hermosillo, las colonias La Cholla, Villa Verde, Tierra Nueva, Centro, Palo Verde, El Sahuaro, Unión de Ladrilleros, Las Minitas y Solidaridad son las que cuentan con viviendas en estado de abandono.

Pero estos datos se basan en los reportes que reciben a través del 911 sobre basureros clandestinos o personas que los utilizan para realizar actividades ilícitas; en realidad, estos números son lejanos de la realidad, ya que la mayoría de las colonias mencionadas son barrios antiguos y existen otros lugares no señalados donde se observan casas abandonadas en cada calle.

Basta con darse una vuelta por los fraccionamientos ubicados en las orillas o periferias, recorrer las calles y observar la gran cantidad de viviendas que fueron abandonadas por sus propietarios, quienes, cansados de la lejanía, dificultades para pagarlas, falta de transporte hacia sus trabajos u otras razones, los llevaron a salir del que planeaban sería su hogar.

Más allá de los servicios, la ubicación o la habitabilidad, la tenencia de la vivienda es el principal criterio definido por la Organización de Naciones Unidas para definir una vivienda adecuada. Aunque la realidad es que la falta de servicios y la ubicación influyen bastante en las familias trabajadoras.

Tal es el caso de fraccionamientos de Hermosillo ubicados al norte, donde es posible observar casas vandalizadas, sin ventanas, puertas, a las que les robaron el cableado y algunas hasta fueron quemadas; nadie sabe quién es el dueño y se convierten solo en el dolor de cabeza de los vecinos.

La Promotora Inmobiliaria de Hermosillo ha tratado de dar un respiro a este problema de las casas abandonadas, por lo que rescató y restauró algunas viviendas ubicadas en los fraccionamientos Tierra Nueva, La Cholla y Villa Verde para asignárselas a familias que realmente necesitan un hogar.

No solo se trata de recuperar una vivienda y de ofrecérsela a una familia; el Ayuntamiento, a través de sus dependencias, va a la colonia, al entorno donde se encuentran estas viviendas, eventos culturales y deportivos; se trata de mejorar el entorno donde se encuentran las viviendas", afirmó.

¿Qué sigue?

El Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha anunciado un plan para recuperar y regularizar más de 600 mil viviendas abandonadas en México.

Tras la realización del censo, el Gobierno Federal dio a conocer las medidas que se tomarán para evitar que más viviendas se deterioren y recuperar el tejido social en las zonas donde hay abandono.

En este sentido, si la casa está ocupada por el acreditado, se reestructurará su crédito, congelando su saldo para reducir la tasa de interés y ajustar la mensualidad.

Además, si la casa está ocupada por un tercero, pero con permiso, se propondrá un esquema de arrendamiento social con opción a compra, sin necesidad de un desalojo. En caso de que la vivienda esté abandonada o dañada, se rehabilitará para su reasignación mediante el mismo esquema social.

Fuente: Tribuna del Yaqui