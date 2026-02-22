Javier Lamarque reafirma en Álamos respaldo a la Cuarta Transformación y a los pueblos originarios

Álamos, Sonora.- Con un llamado a fortalecer la unidad y dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación en Sonora, se realizó el encuentro 'Sonorenses al 100' en Álamos, un espacio de diálogo que reunió a liderazgos sociales, representantes de organizaciones civiles, sindicatos y pueblos originarios del sur del estado.

Durante el evento, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, sostuvo que el movimiento ha generado resultados tangibles en materia económica y social, y afirmó que los pronósticos adversos que se planteaban antes de 2018 no se cumplieron.

El presidente municipal destacó que, bajo la conducción del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el país ha mantenido estabilidad económica, recuperación histórica del salario mínimo, crecimiento en la inversión y ampliación de programas sociales que benefician a millones de familias.

Asimismo, subrayó la relevancia de proyectos estratégicos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y la Refinería Dos Bocas, además de obras impulsadas en Sonora para fortalecer el desarrollo regional.

En el encuentro también participó el académico José Manuel Bacaegua, quien afirmó que los pueblos originarios han sido parte central de las políticas públicas recientes. Señaló que comunidades yaquis, mayos, cucapá y tohono o’odham han registrado avances en educación, apoyos sociales y reconocimiento institucional, a través de los planes de justicia implementados en los últimos años.

Bacaegua enfatizó que la dignificación de los pueblos indígenas representa uno de los ejes más relevantes del actual proyecto político y llamó a mantener la cohesión social para consolidar los logros alcanzados. Por su parte, Lizeth Cano, representante de la asociación 'Álamos en Mi Corazón', consideró que este tipo de encuentros fortalece la participación ciudadana y el trabajo comunitario, elementos clave para impulsar el desarrollo del municipio y la región.

Javier Lamarque reafirma en Álamos respaldo a la Cuarta Transformación y a los pueblos originarios

Fuente: Tribuna del Yaqui