¿LLUVIAS en Sonora HOY? Advierten cielo nublado y CALOR este DOMINGO 22 de febrero

Hermosillo, Sonora.- Antes de salir de casa este domingo 22 de febrero de 2026, conviene mirar el pronóstico con atención: el clima en Sonora tendrá contrastes marcados entre la mañana fría y la tarde muy calurosa, además de viento con rachas que podrían generar tolvaneras en distintas zonas del estado. Si tienes planes al aire libre o vas a viajar por carretera, esta información será clave para tomar precauciones.

Así será el clima en Sonora HOY domingo 22 de febrero

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, este domingo se espera cielo parcialmente nublado durante el día y sin probabilidad de lluvia en Sonora. Sin embargo, las condiciones térmicas variarán de forma importante entre regiones y horarios. Por la mañana, el ambiente será fresco en gran parte del estado y muy frío en zonas serranas, donde podrían presentarse heladas.

Así será el clima en Sonora HOY. Foto: Conagua

En municipios del norte y la frontera como San Luis Río Colorado se prevé una temperatura mínima cercana a los 10°C; en Sonoyta rondará los 9°C y en Agua Prieta descenderá hasta los 8°C. En Nogales la mínima será de alrededor de 3°C, mientras que en Magdalena y Nacozari se ubicará cerca de los 7°C. En la región centro, Hermosillo iniciará el día con aproximadamente 13°C, y en la costa como Puerto Peñasco se esperan 14°C al amanecer. Hacia el sur, Ciudad Obregón y Huatabampo registrarán mínimas cercanas a 12°C.

Durante la tarde el escenario cambiará de manera significativa. El ambiente pasará de templado a caluroso y en algunos puntos será muy caluroso. Hermosillo alcanzará una máxima cercana a los 33°C, posicionándose entre las temperaturas más altas del estado. En Guaymas se prevén alrededor de 30 grados, mientras que Ciudad Obregón llegará a los 31°C y Huatabampo a 29. En la zona norte, San Luis Río Colorado alcanzará 27°C y Sonoyta 29.

Caborca y Magdalena también rondarán los 29 grados, mientras que Puerto Peñasco se mantendrá en torno a los 25 grados. En municipios serranos como Nogales la máxima será más moderada, alrededor de 24 grados, y en Agua Prieta de 21 grados.

El viento será un factor relevante a lo largo del día. Se pronostica viento de dirección variable de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora, especialmente en zonas abiertas y carreteras. Estas condiciones podrían generar tolvaneras, por lo que se recomienda precaución al conducir.

uD83DuDEA9??Para las próximas tres horas, se pronostican #Vientos fuertes con #Rachas de 40 a 60 km/h, en el norte y occidente de #MéxicouD83CuDDF2uD83CuDDFD.



uD83EuDD13Más información en las imágenes?? pic.twitter.com/SDMhR01GYK — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 22, 2026

Por la noche, el ambiente volverá a refrescar de forma gradual en la mayor parte del estado, con temperaturas en descenso y cielo parcialmente nublado. Aunque no se esperan lluvias, el contraste térmico entre la tarde y la noche será notorio, por lo que será conveniente contar con una prenda ligera adicional.

Fuente: Tribuna del Yaqui