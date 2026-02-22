Salud Sonora informa que vacunación contra el sarampión no aplica en personas mayores de 50 años

Hermosillo, Sonora.- Para el epidemiólogo de la Secretaría de Salud en Sonora, Universo Ortiz, las vacunas contra el sarampión se deben aplicar solo a personas menores de 50 años, debido a que los mayores de esa edad cuentan con los esquemas completos de inmunológicos.

Explicó que las personas de 50 años en adelante, en su infancia, en la década de los 70 aproximadamente, el virus del sarampión circulaba de forma regular, por lo que es posible que las personas de dicha edad ya tengan resistencia a la enfermedad y anticuerpos para combatirla de forma natural.

Dijo que esto se demuestra con estudios de cero prevalencias que se han realizado en diferentes laboratorios, con muestras que se obtienen de la población de distintos tipos de edad. "Se toma una muestra de cada persona y se mide en su defensa contra el virus del sarampión, entonces si nosotros vemos los rangos de edad, por ejemplo, por decir a una persona que tiene 60 o 70 años ahorita, le toman una muestra, más del 95 por ciento de las personas tienen anticuerpos contra el sarampión", explicó Universo Ortiz.

Es decir, la mayoría de las personas mayores tuvieron contacto con el virus en sus primeros años de vida, enfermaron o porque se vacunaron en su momento, precisó el epidemiólogo.

La vacuna para la población menor de 50 años o que no cuente con el biológico está disponible en todos los centros de salud públicos y privados para su administración gratuita, por lo que se recomienda aplicársela lo antes posible ante el incremento de casos que se tiene. Recordó que la vacuna es la forma más fácil y segura de prevenir la enfermedad, en especial a aquellos que no cuentan con cuadro básico.

670 mil dosis de la vacuna contra el sarampión es la meta de aplicar en Sonora en los primeros meses del 2026 para la prevención de la enfermedad, que se ha registrado mayormente en regiones rurales de Hermosillo, Cajeme y Caborca, especialmente en trabajadores agrícolas.

62 casos de sarampión se han registrado en Sonora en lo que va del 2026, en su mayoría en regiones agrícolas.

