'Agua del Bienestar' reduce enfermedades intestinales en las comunidades de Navojoa

Navojoa, Sonora.- A través de la instalación de la primera planta purificadora de agua en la comunidad de Etchohuaquila, el programa 'Agua del Bienestar' se ha convertido en una exitosa estrategia para prevenir enfermedades estomacales provocadas por el consumo de agua contaminada en el área rural de Navojoa.

Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal, precisó que hasta el momento se han entregado más de mil 400 garrafones gratuitos a las familias de la Comisaría de Fundición y comunidades aledañas; un promedio de 80 garrafones llenados diariamente, lo cual significa un cambio drástico en los usos y costumbres de los pobladores, quienes bebían agua directamente de la tubería, la cual registra grandes niveles de manganeso.

Tomaban de la llave la mayoría, son de las cosas que se agradecen porque se escuchaban muchos problemas digestivos y demás en niños, que yo consideraba que se debían al agua de la llave y lo suave de ahora es que ya van a poder tomar agua purificada", expresó una de las vecinas beneficiarias del programa.

Las autoridades invitaron a la población a visitar la Casa de Salud en Etchohuaquila, donde se ubica la planta de agua purificada, la cual brinda un servicio gratuito para las familias de la localidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui