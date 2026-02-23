Alfonso Durazo alinea Plan Estatal con Plan Nacional de Desarrollo para reforzar proyectos clave en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Este lunes 23 de febrero de 2026, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó la presentación de los resultados de la actualización del Plan Estatal de Desarrollo, un ejercicio que requirió la realización de foros de consulta con la participación ciudadana para armonizar plenamente el proyecto estatal con el nacional.

Ante integrantes del Consejo Consultivo del Sistema Estatal de Planeación, presidentes de cámaras empresariales, sociedad civil, entre otros, Durazo Montaño destacó que esta actualización permitirá alinear las acciones prioritarias de Sonora con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fortaleciendo la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

Aquí debe estar contenida la esencia para definir el rumbo del gobierno, pero también, si se le da seguimiento, podemos marcar el ritmo del gobierno. Para mí es fundamental que mantengamos el rumbo y que no perdamos la dinámica del gobierno, particularmente en esta última etapa donde, por razones casi obligadas, la distracción política es una tentación", expresó.

El gobernador Durazo resaltó que el verdadero valor de la planeación no radica únicamente en la elaboración de un buen documento, sino en su capacidad para definir el rumbo y marcar el ritmo del gobierno. Señaló la importancia de planear en tres vertientes: atención inmediata; mediano plazo, correspondiente al periodo constitucional; y largo plazo, con soluciones proyectadas a 20 años en temas estratégicos como agua, carreteras y seguridad.

Finalmente, hizo un llamado a mantener neutralidad política auténtica en los espacios de planeación de largo plazo, a fin de construir confianza y garantizar que las decisiones estratégicas respondan exclusivamente al bienestar de las y los sonorenses.

Durante el evento, la jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, Paulina Ocaña, explicó que esta actualización se construyó a través de foros de consulta ciudadana realizados del 9 al 13 de junio de 2025 en Hermosillo, con cinco foros temáticos y 15 mesas de trabajo en las que participaron dependencias estatales, cámaras empresariales, asociaciones civiles y diversos sectores sociales. Como resultado, se integraron 90 propuestas ciudadanas que fueron sistematizadas e incorporadas al documento final.

Asimismo, se actualizaron 16 programas sectoriales, 61 institucionales y dos especiales, garantizando que cada obra y acción de gobierno cuente con al menos una línea de acción dentro del Plan Estatal de Desarrollo, alineando a toda la administración bajo una misma ruta estratégica.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Gobierno del Estado