Atletas sonorenses, varados en Tlaxcala por hechos violentos; Durazo confirma que están bien

Tlaxcala, Tlaxcala.- Un grupo de 47 atletas de la disciplina de judo, representantes del estado de Sonora, no han podido volver a la entidad tras una serie de hechos violentos ocurridos en carreteras del país. La situación se originó cuando los deportistas, quienes se encontraban en Tlaxcala para una competencia, debieron replantear su viaje de vuelta debido a los acontecimientos de inseguridad registrados recientemente en Jalisco y entidades aledañas.

La delegación había partido el pasado miércoles para cumplir con sus compromisos deportivos. Todo transcurría según lo planeado hasta la tarde de ayer domingo, momento en que las noticias sobre la inestabilidad en la región centro del país llegaron a oídos de los padres y tutores en Sonora. Ante este escenario, los familiares consideraron que el traslado terrestre no ofrecía las garantías necesarias para la integridad de los jóvenes.

Por esta razón, un contingente de familiares acudió a las instalaciones de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (Codeson). Su objetivo era dialogar con los responsables para evitar que el autobús siguiera su curso por las carreteras afectadas y gestionar una alternativa de transporte más segura. Durante este lapso, se mantuvo comunicación constante con los jóvenes, quienes permanecieron a bordo de la unidad con alimentos y en calma, mientras se definía el siguiente paso.

Tras evaluar las distintas posibilidades y los costos logísticos, las autoridades deportivas y los padres llegaron a un consenso. Se descartó la continuación del viaje por vía terrestre desde Tlaxcala. En su lugar, se optó por trasladar a la delegación hacia la Ciudad de México, donde tomarían el primer transporte aéreo disponible. Finalmente, la institución deportiva confirmó que se logró asegurar el traslado.

Los judocas, junto con los adultos que los acompañan, fueron organizados en dos grupos distintos para abordar aviones comerciales. Se tiene programado que su arribo a la capital sonorense ocurra durante el transcurso de mañana martes 24 de febrero, concluyendo así la gestión realizada por las familias para garantizar el regreso a sus hogares.

?? Atletas sonorenses están varados en #Tlaxcala tras operativo contra 'El Mencho' en #Jalisco, padres y Codeson coordinan su regreso



Padres de familia de los deportistas acordaron el regreso de los jóvenes en un vuelo procedente de la Ciudad de México tras los actos de… pic.twitter.com/bVniAtY30l — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) February 23, 2026

Durazo confirma que están bien

Por su parte, el gobernador Alfonso Durazo Montaño emitió un comunicado para brindar certeza a la población sobre este suceso. El mandatario aseguró que los atletas sonorenses se encuentran en buenas condiciones y han contado en todo momento con el acompañamiento del personal de la Codeson. En su mensaje, destacó que la comunicación ha sido permanente para velar por la seguridad e integridad del grupo, cubriendo todas sus necesidades durante la estancia.

Durazo Montaño confirmó que los boletos de avión para el regreso ya fueron adquiridos, por lo que el retorno a Hermosillo se concretará el día de mañana en diferentes horarios. Finalmente, la autoridad estatal indicó que se mantendrá atenta hasta que cada integrante de la delegación se encuentre de vuelta en sus hogares, reafirmando que el bienestar de los jóvenes es una prioridad para su gobierno.

Informo que nuestras y nuestros atletas sonorenses en Tlaxcala se encuentran bien tras los hechos registrados en la entidad. pic.twitter.com/d9iI8LMLoF — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) February 24, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui