Autoridades piden reforzar protocolos en Nogales tras choque de trenes en el kilómetro 21

Nogales, Sonora.- Luego del reciente choque frontal entre dos máquinas del ferrocarril en esta frontera, el Ayuntamiento de Nogales hizo un llamado a la empresa ferroviaria a nivel nacional para fortalecer y anticipar los protocolos de seguridad, con el objetivo de prevenir riesgos a la comunidad.

El secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz, informó que los incidentes registrados en las vías han sido atendidos de manera inmediata por el municipio, a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil, dentro del ámbito de su competencia.

#Video | Así quedaron los trenes tras choque en Nogales, Sonora uD83DuDEA8



Cuatro tripulantes resultaron lesionados y fueron trasladados con heridas de consideración luego de que dos trenes colisionaran la noche de este viernes 20 de febrero en #Nogales, Sonora.



Una persona más fue… pic.twitter.com/lFSs8UBKq9 — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) February 21, 2026

Sedano Ruiz detalló que en el hecho más reciente se registró el choque frontal de dos locomotoras, presuntamente derivado de un error humano, con saldo de cuatro personas lesionadas, quienes fueron trasladadas para recibir atención médica.

El funcionario señaló que el tema fue escalado ante la empresa responsable del servicio ferroviario, a fin de que se revisen y refuercen los protocolos operativos.

Más que una preocupación, es una ocupación para este Gobierno Municipal. Estamos solicitando de manera enérgica que se intensifiquen las medidas de seguridad y que se implementen de forma preventiva", expresó.

Reiteró que la prioridad de la administración municipal es la prevención por encima de las sanciones, buscando evitar que incidentes similares pongan en riesgo a la población, especialmente en zonas habitadas.

Asimismo, informó que se solicitó a la empresa atender cualquier afectación en espacios públicos o áreas confinadas y que el Ayuntamiento mantendrá la gestión ante la instancia federal correspondiente para garantizar el cumplimiento de protocolos.

uD83DuDEA8uD83DuDE82 OTRO “ACCIDENTE” FERROVIARIO, AHORA EN NOGALES, SONORA… Y VAN CONTANDO ?uD83DuDD25



Colisión frontal de trenes al sur de #Nogales, #Sonora.



Resultado preliminar: seis personas lesionadas, cuatro de consideración. uD83DuDE91??



El choque ocurrió a la altura de Agua Zarca, cerca del… pic.twitter.com/luDTWajMmo — Anonymous Hispano (@anonopshispano) February 21, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui / Marco Flores de Infonogales