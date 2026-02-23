Cajeme suma 268 medallas en Olimpiada Estatal 2026; es tierra de campeonas y campeones, dice Lamarque

Ciudad Obregón, Sonora.- El presidente Javier Lamarque Cano informó que hasta la fecha, los atletas cajemenses han conseguido un total de 268 medallas en diversas disciplinas deportivas durante la Olimpiada Estatal 2026, posicionando al municipio en la cima de la competencia que dio inicio el pasado 3 de febrero del presente año y continuará hasta el próximo 8 de marzo, por lo que se espera que la cosecha de éxitos siga en aumento, ya que el municipio de Cajeme se consolida como una potencia deportiva indiscutible en Sonora.

El alcalde reconoció el talento, la pasión y la rotunda determinación de las y los atletas que participan en estas olimpiadas, dejando en alto el nombre de nuestro municipio; también los felicitó por su destacado desempeño, alentando a seguir con esa responsabilidad y dedicación con la que han entrenado y trabajado hasta el día de hoy para conseguir un total de 268 medallas: 117 han sido de oro, 87 de plata y 64 de bronce; describió a Cajeme como tierra de campeonas y campeones.

¡Cajeme obtiene 268 medallas! Tierra de campeonas y campeones: Javier Lamarque

"117 medallas de oro, 87 de plata y 64 de bronce para un total de 268 medallas en las competencias de estos juegos estatales; miren qué calidad y enorme talento tenemos aquí en Cajeme entre nuestras y nuestros jóvenes deportistas que donde quiera que compiten se destacan. La verdad que tenemos que sentirnos orgullosos una vez más de este gran talento que tenemos en nuestro municipio. Mis felicitaciones a ustedes y a todos los que participaron en esta justa deportiva estatal, a los que obtuvieron medalla y a los que no también, porque el esfuerzo es muy importante, el estar ahí y competir", expresó Lamarque Cano.

El director del Instituto del Deporte en Cajeme, Rodrigo Minjarez, mencionó el respaldo que ha otorgado el Ayuntamiento, ya que apoyó a más de 900 atletas y entrenadores en diversas disciplinas con dotación de uniformes y apoyo económico para traslado. Ana Sofía Maldonado, Luis Eduardo López y Catalina Rocha, deportistas que obtuvieron medalla de oro en las disciplinas de karate, box y básquetbol, agradecieron el respaldo y apoyo del presidente municipal, Javier Lamarque, en representación de todos los atletas cajemenses que compiten en la Olimpiada Estatal 2026; comprometiéndose a entregar todo su esfuerzo para seguir poniendo en alto el nombre de Cajeme.

¡Cajeme obtiene 268 medallas! Tierra de campeonas y campeones: Javier Lamarque

Fuente: Tribuna del Yaqui