Capacitan a estudiantes del Itesca en Sonora en varias áreas de innovación tecnológica

Ciudad Obregón, Sonora.- Para que los futuros profesionistas tengan la oportunidad de ampliar sus conocimientos en áreas estratégicas del desarrollo tecnológico, estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca) recibieron capacitación sobre Inteligencia Artificial (IA), ciberseguridad y planificación urbana con uso de IA, entre otros temas.

Como parte del acuerdo colaborativo entre Itesca y la empresa Media Aérea Drone Solutions, los universitarios conocieron de cerca experiencias reales aplicadas en campo, con la conferencia 'De hectáreas a vectores automatización de la extracción de edificaciones con IA', a cargo de Gregorio Juárez, la cual abordó cómo la Inteligencia Artificial está transformando profesiones como la arquitectura.

Las y los jóvenes también conocieron los avances de la automatización de pruebas para detectar vulnerabilidades en el software con la plática 'Cuando algo falla a las tres a.m., DevSecOps, monitoreo e IA al rescate', impartida por Diego Astolfo Coronado.

Asimismo, también participaron en las charlas 'Agentes autónomos en la construcción de software, nuevos paradigmas de desarrollo', disertada por Emiliano López Noriega; 'Ciberseguridad EIA – implicaciones reales del ataque automatizado', a cargo de Iván Fernández Valladares; y 'La ciencia y la industria en la era de los modelos de lenguaje', impartida por Antonio de Jesús García Chávez.

De esta manera, Itesca y Media Aérea Drone Solutions desarrollan actividades conjuntas de formación, capacitación, innovación tecnológica, proyectos de investigación aplicada y fortalecimiento académico-empresarial en el ámbito del uso de drones y tecnologías afines.

Media Aérea se especializa en soluciones de tecnología con drones, ofrece servicios de captura de datos aéreos, inspecciones técnicas, monitoreo ambiental y desarrollo de proyectos tecnológicos innovadores. Participaron estudiantes de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Geociencias, Electrónica, Mecánica y Ambiental.

Fuente: Tribuna del Yaqui