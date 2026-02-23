Ciudad Obregón realizará jornadas gratuitas de esterilización de mascotas para reducir sobrepoblación

Ciudad Obregón, Sonora.- La Dirección de Salud Municipal del Ayuntamiento de Cajeme hizo un llamado a la población en general para que acudan los próximos jueves y viernes a las jornadas masivas de esterilización de mascotas.

La información fue proporcionada por la coordinadora de la dependencia, Yareli Murillo. Ella destacó que el objetivo principal de estas acciones es combatir la creciente sobrepoblación de mascotas que se encuentran en condiciones de calle en la localidad. Esta problemática afecta tanto a los animales como a la comunidad en general.

Señaló que estas campañas buscan fomentar la tenencia responsable de mascotas, concienciar a la población sobre la importancia del cuidado animal y reducir los riesgos asociados a la presencia de animales sin control en espacios públicos.

Fuente: Tribuna del Yaqui