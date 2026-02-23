Clima Hermosillo HOY 23 de febrero 2026: Así estará la temperatura este lunes

Hermosillo, Sonora.- El lunes 23 de febrero de 2026 se prevé cielo despejado en Hermosillo, pero no te confíes: habrá un contraste entre la mañana fresca y una tarde calurosa. Antes de salir de casa, conviene revisar cómo se comportará el clima hoy en la capital de Sonora, esto para evitar golpes de calor o cambios bruscos de temperatura. Aquí te contamos lo que se espera a lo largo de la jornada.

Así será el clima en Hermosillo HOY

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal Meteored.mx, este lunes Hermosillo tendrá condiciones mayormente despejadas, con ambiente fresco al amanecer y temperaturas que subirán de manera notable por la tarde. No se pronostican lluvias. Durante las primeras horas del día el cielo estará completamente despejado. Entre las 05:00 y las 06:00 horas el termómetro marcará entre 15 y 16°C, con sensación térmica similar.

Así será el clima en Hermosillo este lunes. Foto: Conagua

El viento soplará del noreste de forma ligera, con rachas que irán de los ocho a los 16 kilómetros por hora. El índice UV se mantendrá en nivel bajo en este periodo. Para las 08:00 horas continuará el cielo soleado y la temperatura ascenderá a 17°C. Sin embargo, el cambio más marcado llegará a media mañana. Alrededor de las 11:00 horas se prevé que el termómetro alcance los 28°C, con sensación térmica cercana a los 27.

En ese momento el índice UV subirá a nivel medio, por lo que será recomendable utilizar protector solar si se permanece al aire libre. La tarde será el periodo más caluroso del día. Hacia las 14:00 horas se espera una temperatura máxima cercana a los 33°C, con sensación térmica aproximada de 31°C. El cielo seguirá completamente soleado y el índice UV alcanzará nivel alto, por lo que se recomienda FPS de entre 15 y 25, además de evitar exposición prolongada al sol.

El viento cambiará al oeste y se mantendrá ligero, con rachas de hasta 19 kilómetros por hora Alrededor de las 17:00 horas la temperatura continuará elevada, todavía en el rango de los 32°C, aunque comenzará a descender gradualmente conforme avance la tarde. El viento del oeste podría intensificarse de manera moderada, con rachas de hasta 29 kilómetros por hora.

Ya por la noche el ambiente será más templado. A las 20:00 horas se prevén 26°C, con presencia de nubes y claros. Hacia las 23:00 horas el cielo volverá a despejarse y el termómetro descenderá a alrededor de 21 grados, con viento ligero del suroeste.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)