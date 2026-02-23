Clima Sonora HOY 23 de febrero: ¡Precaución! FRÍO al amanecer y CALOR intenso por la tarde

Hermosillo, Sonora.- ¿Este primer día hábil de la semana realizarás actividades al aire libre en el estado de Sonora? Si la respuesta es afirmativa, es muy importante que consultes el pronóstico del clima de hoy, lunes 23 de febrero de 2026, debido a que se prevén contrastes entre la mañana y la tarde. Para que tomes precauciones y nada interrumpa tu jornada, aquí en TRIBUNA te compartimos todos los detalles.

Así será el clima en Sonora HOY lunes 23 de febrero

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, este lunes se espera cielo despejado a parcialmente nublado en Sonora, sin probabilidad de lluvia. Las condiciones serán estables, pero con variaciones importantes entre la mañana y la tarde, además de viento con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora en algunas regiones del estado.

Así será el clima en Sonora este lunes. Foto: Conagua

Durante la mañana el ambiente será fresco en gran parte del territorio, y muy frío en zonas serranas, donde incluso podrían presentarse heladas. En el norte y zonas altas, municipios como Agua Prieta registrarán temperaturas cercanas a los 6°C, mientras que en Nogales el termómetro rondará los 5°C. En Nacozari se esperan alrededor de 8°C y en Magdalena de Kino unos 8°C al amanecer.

En el centro del estado, Hermosillo iniciará el día con una mínima cercana a los 15°C, mientras que en Caborca se prevén 13°C. Hacia la zona costera, Puerto Peñasco y Guaymas tendrán valores mínimos alrededor de los 15°C. En el sur, Ciudad Obregón amanecerá cerca de los 13°C y Huatabampo alrededor de los 12°C. El cielo se mantendrá mayormente despejado en las primeras horas.

Para la tarde el panorama cambia de forma notable. Se pronostica ambiente caluroso a muy caluroso en buena parte del estado. Hermosillo alcanzará una temperatura máxima aproximada de 34°C, una de las más altas del día. En Ciudad Obregón y Caborca se esperan valores cercanos a los 32°C, mientras que Magdalena de Kino podría llegar a 31 grados y Sonoyta a 31 grados también.

En Guaymas la máxima rondará los 29°C y en Huatabampo también se prevé alrededor de 29°C. Puerto Peñasco se mantendrá ligeramente más templado con aproximadamente 25 grados. En la zona fronteriza, Agua Prieta alcanzará cerca de 23 grados y Nogales alrededor de 27 grados.

El viento será un factor a considerar. Se espera dirección variable con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar de 30 a 50 kilómetros por hora, con posibles tolvaneras, sobre todo en zonas abiertas y carreteras del estado.

Ya por la noche el ambiente se tornará templado a fresco, con cielos de despejados a parcialmente nublados y descenso gradual de temperaturas. Aunque el calor de la tarde será intenso en varias regiones, el contraste térmico volverá a sentirse conforme avance la noche.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)