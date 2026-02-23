Destaca Lorenia Valles Sampedro infraestructura con sentido social en foro de Incide A. C

Hermosillo, Sonora.- "En la Cuarta Transformación, la política de infraestructura recuperó su sentido social, al promover que cada obra carretera, portuaria, aeroportuaria, de trenes, servicios públicos, vivienda y conectividad, favorezca el desarrollo económico y el bienestar de todas las regiones del país", declaró la senadora de Morena por Sonora Lorenia Valles Sampedro en el marco del foro 'Sonora competitivo. Agenda legislativa para el desarrollo regional'.

Durante su intervención en dicho foro del Consejo Integrador de la Construcción, la Industria y el Desarrollo, Incide A. C., el cual es presidido por Guillermo Moreno Ríos, la legisladora federal reconoció que "la participación del sector privado en el financiamiento y el desarrollo de infraestructura es importante, para lo cual se fortalecerá la normatividad que regula los esquemas de inversión mixta".

Valles Sampedro agregó que el Senado de la República ha aprobado diferentes reformas constitucionales y legales que representan los cimientos de la nueva política industrial, estableciendo las facultades y los mecanismos institucionales para el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, de la estrategia de desarrollo industrial 'Plan México' y del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030.

"Han sido años muy productivos en el cumplimiento de mi responsabilidad como representante del estado de Sonora en el Senado de la República. En materia de infraestructura, la Constitución reivindicó las áreas estratégicas del Estado, como la eléctrica, de hidrocarburos y el internet; el valor público y social del sistema de radiodifusión y de las telecomunicaciones; el sistema nacional de trenes de pasajeros, así como la simplificación administrativa y la digitalización para agilizar los trámites relacionados con la creación de empresas y las inversiones", subrayó.

"La inversión en infraestructura impulsa el crecimiento económico y el comercio exterior; crea nuevos empleos, mejora la calidad de vida de las personas y reduce las desigualdades regionales. La inversión en infraestructura es una oportunidad para sacar adelante al país y consolidar el papel de México en la nueva coyuntura internacional", concluyó Valles Sampedro.

Fuente: Tribuna del Yaqui