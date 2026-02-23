Etchojoa alista el terreno donde se construirán las primeras 300 viviendas para el Bienestar

Etchojoa, Sonora.- La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) construirá más de 300 casas en el municipio de Etchojoa, como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar, con lo cual se buscará atender una de las principales necesidades de la ciudadanía.

Luis Arturo Robles Higuera, presidente municipal de Etchojoa, informó que ya se mantuvo un primer acercamiento con las autoridades federales y estatales, para poder dar inicio con la primera etapa del programa de vivienda.

Ahorita ya tenemos tres hectáreas de terreno listas, ya estamos por finiquitar estos predios en la cabecera municipal… El gobierno nada más nos pide que nosotros pongamos los terrenos y lo demás ellos lo harán; ahorita estamos trabajando para lograr las primeras 300 viviendas y posteriormente las demás", afirmó.

Robles Higuera aseguró que, debido a la situación socioeconómica del municipio, la Conavi les informó que Etchojoa tiene derecho de recibir hasta dos mil viviendas; por lo que próximamente se adquirirán más terrenos en las comunidades de Bacobampo y Buaysiacobe para expandir el programa de vivienda.

Cuando presentemos los otros terrenos, la meta será rebasar las mil viviendas; las cuales obviamente no van a venir a solucionar todo el rezago que tenemos de vivienda, donde hemos recibido hasta seis mil solicitudes, pero siempre trabajamos priorizando a personas que tienen vivienda en muy mal estado o para matrimonios jóvenes", puntualizó.

Por su parte, Fernando Rojo de la Vega, secretario del Bienestar en Sonora, invitó a las familias interesadas en obtener una nueva vivienda, a registrarse en los módulos de Conavi, para que puedan participar en la tómbola que seleccionará a los primeros beneficiarios del programa.

Fuente: Tribuna del Yaqui