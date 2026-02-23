Exigen en Ciudad Obregón recuperar guarderías del IMSS y horarios extendidos para madres trabajadoras

Ciudad Obregón, Sonora.- Silvia Godoy Vea, secretaria general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en el municipio de Cajeme, manifestó la urgente necesidad de restablecer el servicio de guarderías y ampliar los horarios de servicio.

Agregó que las estancias infantiles operaban bajo el esquema de guarderías participativas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde el instituto pagaba por cada niño, hijo de derechohabientes.

Godoy Vea señaló que la falta de estos espacios afecta directamente a madres trabajadoras que dependen del servicio para cumplir con sus jornadas laborales.

Es necesario recuperar estas guarderías y ampliar el horario, incluyendo el turno nocturno, porque muchas empresas operan en diferentes turnos y las madres requieren ese respaldo", expresó.

Exigen en Ciudad Obregón recuperar guarderías IMSS y horarios extendidos para madres trabajadoras

Fuente: Tribuna del Yaqui