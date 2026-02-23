Ciudad de México.- A través de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y el Instituto Sonorense de Cultura (ISC), el Gobierno de Sonora presentó una intensa agenda de actividades durante el primer fin de semana de participación como estado invitado de honor en la 47ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 2026, que se realiza del 20 de febrero al 1 de marzo en la Ciudad de México. Fortaleciendo la presencia institucional en este encuentro editorial y en representación del gobernador Alfonso Durazo Montaño, la presentación del estado inició con la asistencia del secretario de Educación y Cultura, Froylán Gámez Gamboa.

Dicha representación inaugural se conformó con la presentación de 'La saga de la cultura sonorense' de Carlos Moncada Ochoa, seguida de 'Villa Paraíso' de Selene Carolina Ramírez y 'La melancolía de los leones' de Alfonso López Corral; estas obras ofrecieron grandes memorias, identidad y la narrativa contemporánea del estado de Sonora. Asimismo, se prosiguió con la obra colectiva 'Terruño sonorense II. Joyas valiosas de los pueblos', mientras que Daniel Serrano presentó 'Poeta versus poeta'. La programación concluyó con la premiación del II Premio Nacional de Literatura Fantástica de la Universidad de Sonora.

Gobierno de Sonora presenta agenda literaria en su primer fin de semana en la FIL Palacio de Minería 2026

Durante el segundo día de programación, el Pabellón Sonora albergó conversatorios centrados en la historiografía regional y el trabajo de los cronistas, así como presentaciones literarias como 'Fuerza de gravedad' de Omar Bravo y 'Estás aquí porque nadie te quiso de regreso' de Imanol Caneyada. También se añadieron títulos de corte testimonial, académico y promoción a la salud; asimismo, 'Experiencias en el noroeste de México', así como 'Mario Almada, la leyenda'. 'Una historia de película', presentada por la directora general del ISC, Beatriz Aldaco Encinas, junto a Mario Almada Ruiz.

Ampliando el espectro temático, las actividades del domingo fueron mediante propuestas que articularon literatura, ciencia y reflexión social; se comenzó con 'Los pasos de Matres' de Rubén Meneses y 'Aguijón de miel' de Gabriela Villa, mientras que 'Nunca fuimos humanos' de Michell Giovanni abrió el diálogo sobre transhumanismo. El conversatorio dedicado a Armida de la Vara deleitó con su legado literario, y la programación continuó con títulos como 'Los Comcáac', una historia narrativa de Alberto Mellado, y 'Por lo más delgado', de Roberto Corella.

Este punto de encuentro ha funcionado como sede principal para conversatorios, presentaciones y, lo más importante, convivencia con los autores, fortaleciendo la experiencia de la delegación estatal ante visitantes de la feria. Por ello, la mayoría de las actividades de la agenda se centran en el Pabellón Sonora, un espacio exclusivo dentro del Palacio de Minería, ambientado con elementos visuales representativos de la identidad sonorense, un área de exposición y venta editorial que acerca al público a la producción literaria y cultural de la región.

La programación también incluyó presentaciones orientadas al ámbito creativo y educativo, entre ellas 'El orden de los factores sí altera el producto', 'Aplicaciones de la tecnología en ambientes educativos' y 'Arqueología del paraíso' de Julia Melissa Rivas, consolidando una oferta que integra literatura, pensamiento crítico y divulgación del conocimiento. La participación de autores, investigadores e instituciones durante estas actividades refleja la diversidad de propuestas que integran al estado de Sonora, así como el alcance del programa para esta edición. Consulta la agenda de actividades culturales de la entidad en isc.sonora.edu.mx y en redes sociales a través de @iscsonora.

Gobierno de Sonora presenta agenda literaria en su primer fin de semana en la FIL Palacio de Minería 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui