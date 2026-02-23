Gobierno de Sonora refuerza actividad pesquera en embalses durante la Cuaresma 2026

Hermosillo, Sonora.- A través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), el Gobierno de Sonora ratificó su respaldo a los pescaderos de San Pedro de la Cueva, fortaleciendo la actividad pesquera con el fin de promover el consumo de productos locales durante el período de Cuaresma 2026. En este municipio, ubicado a las orillas de la presa Plutarco Elías Calles 'El Novillo', se puso en marcha el inicio oficial de esta temporada que invita a la reflexión, así como también a compartir con nuestros seres queridos los frutos que nos brindan el mar, la tierra y los embalses de Sonora.

Celida López Cárdenas, titular de Sagarhpa, informó que en 2025, como parte de las acciones para fortalecer la productividad pesquera y garantizar la sostenibilidad del recurso, se llevó a cabo un repoblamiento de 247 mil crías de tilapia en esta significativa extensión de agua; además, destacó que en 2026 se tiene como objetivo superar la meta del año anterior, sembrando más vida en las presas del estado. En el embalse laboran 165 socios pescadores organizados en seis cooperativas, quienes mantienen activa la función pesquera en la región gracias a su esfuerzo y dedicación; por ello, para fortalecer sus labores y contribuir al sustento familiar, López Cárdenas realizó la entrega de seis motores fuera de borda.

Durante el ejercicio realizado en el año 2025, como resultado se obtuvo un reporte de una producción de 383 toneladas de tilapia en El Novillo, posicionándose, con gran orgullo, como uno de los principales cuerpos de agua en producción acuícola y, a nivel estatal, nueve presas estratégicas alcanzaron una producción conjunta de 822 mil 900 toneladas de tilapia, fortaleciendo la pesca en embalses como resultado del gran trabajo hecho en conjunto entre autoridades y productores.

Como parte de esta celebración, se dio un estimado agradecimiento a la invitación para la degustación de tilapia organizada por las cooperativas locales, haciendo hincapié en el orgullo de contar con productos frescos, de calidad y cien por ciento sonorenses. El Gobierno de Sonora reafirma su compromiso de seguir impulsando el sector pesquero, con el fin de fortalecer la economía regional e impulsar el consumo responsable durante esta temporada.

