INE en Sonora comienza implementación de elementos táctiles en credenciales de elector

Hermosillo, Sonora.- La junta local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Sonora realizó el primer grupo focal para la adaptación de elementos táctiles a las credenciales de elector, para personas con discapacidad visual.

La vocal presidenta del Instituto Nacional Electoral en Sonora, Verónica Sandoval Castañeda, explicó que esta es la primera mesa de trabajo en la que participaron personas con discapacidad visual y representantes de organizaciones, para recabar opiniones sobre modificaciones a las credenciales, especialmente para este sector.

Verónica Sandoval Castañeda añadió que, por el momento, el INE no puede agregar escritura braille a las credenciales, por lo que se pide opinión de las personas con debilidad visual para las primeras adaptaciones. "Se les va a mostrar personalmente qué es lo que incluye el modelo; yo los tengo, pero se les pide su opinión, que nos respondan las preguntas y proceder al trabajo de opinión", agregó Sandoval Castañeda.

Esta actividad se replicó en diferentes juntas locales del país y es la primera de varias actividades a implementar para tener credenciales con mayor inclusión. Los prototipos de credenciales con las primeras adecuaciones se presentaron a los participantes para su opinión, en una mesa de diálogo directo con personal del instituto.

En este primer diálogo se contó con la asesoría de personal del Instituto Nacional Electoral y se acordó seguir manteniendo reuniones periódicas para avanzar en la adecuación de las credenciales. La delegada del INE en Sonora señaló que es una práctica que se perfeccionará para tener identificaciones oficiales accesibles a las personas con discapacidad y que puedan tener una representación. Sandoval Castañeda garantizó que las propuestas se harán llegar a las oficinas centrales del instituto para su discusión.

Van más de 75 mil trámites de credenciales para votar en Sonora

En lo que va del 2026, se han realizado 75 mil trámites de credencial para votar en Sonora, tanto para renovación, reposición, entre otros, aseguró Sandoval Castañeda.

Indicó que al corte del 19 de febrero se alcanzaron los 75 mil trámites para la solicitud, actualización de datos o reposición de credenciales para votar, en todos los centros de atención en Sonora, especialmente en Hermosillo, donde se tiene más módulos.

Recordó que se tiene de fecha límite hasta el 28 de febrero para recoger la credencial para votar, para aquellas personas que la solicitaron en enero o meses anteriores.

"En lo que va del año, en el mes de enero y hasta el corte del 19 de febrero aproximadamente, se realizaron 75 mil trámites de la credencial para votar, igualmente el número para realizar entregas de credencial; ya llevamos una entrega importante".

