Invitan a participar en cabalgata 'Con Aroma de Mujer' número 16 este 1 de marzo en Bácum

Bácum, Sonora.- El comité organizador de la denominada cabalgata 'Con Aroma de Mujer', que celebra este año su edición número 16, anunció que la actividad llevará el nombre de Serge Enríquez Tolano, en homenaje al exalcalde de Bácum, quien lamentablemente falleció el pasado 19 del mes anterior.

Dieron a conocer que el banderazo de salida tendrá lugar en el ejido Francisco y Madero, mejor conocido como el Campo 30. Posteriormente, se realizará un recorrido por diferentes calles del municipio de Bácum hasta llegar a la comunidad de El Juvani. Allí se llevará a cabo un baile con diferentes grupos de música regional.

También dieron a conocer que se espera la participación de cientos de jinetes provenientes de municipios del estado de Sonora, además de Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Nuevo León y Oaxaca; además, se contará con la participación de visitantes de países como Costa Rica, Colombia y los Estados Unidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui