CFE

La CFE anuncia cortes de luz para este martes 24 en tres colonias de Hermosillo

La CFE va a realizar suspensiones temporales del servicio eléctrico en tres colonias del poniente de Hermosillo; aquí te contamos los sectores que serán afectados

Hermosillo, Sonora.- Este martes 24 de febrero, personal de Comisión Federal de Electricidad (CFE) va a realizar suspensiones temporales del servicio eléctrico en tres colonias del poniente de Hermosillo, como parte de trabajos de mantenimiento y modernización de la red.

La paraestatal informó que estas acciones buscan fortalecer la continuidad y confiabilidad del suministro, además de garantizar la seguridad del personal técnico y de la población durante las maniobras, evitando riesgos mientras se ejecutan las mejoras programadas.

El corte principal se efectuará en el fraccionamiento La Coruña, en un horario de 08:30 a 14:30 horas. En tanto, en los fraccionamientos Basalto y Bonaterra, la interrupción será de 08:30 a 09:30 horas del mismo día.

La dependencia federal agradeció la comprensión de los usuarios ante las posibles molestias y reiteró que estos trabajos permitirán ofrecer un servicio más eficiente y estable. También puso a disposición el número 071 para cualquier reporte, duda o aclaración relacionada con la suspensión del servicio.

Fuente: Tribuna del Yaqui

