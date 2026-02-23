Municipio de Navojoa realizará mega jornada de descacharre contra el dengue

Navojoa, Sonora.- La Dirección de Salud Municipal en el Ayuntamiento de Navojoa anunció el arranque de una mega jornada de descacharre, para tratar de reducir el número de casos de dengue en la localidad.

Juan Carlos Cañedo León, director de Salud Municipal, explicó que la campaña se realizará del 24 al 28 de febrero, iniciando este martes y miércoles en la colonia Juárez; los días jueves y viernes en el fraccionamiento Laureles, mientras que el día sábado se recorrerán los fraccionamientos Bugambilias, La Joya, Villa Dorada y la colonia Petrolera.

Hoy más que nunca, hacemos un llamado respetuoso y solidario a la ciudadanía para que se sume, participe y respalde este esfuerzo. La prevención y el cuidado de la salud son responsabilidades compartidas", indicó.

De acuerdo a los informes epidemiológicos de la Secretaría de Salud, hasta el momento se han confirmado más de 14 casos de dengue en el municipio de Navojoa, por lo que las autoridades hicieron el llamado a la población a mantener su patio limpio, para prevenir la formación de criaderos del mosco transmisor del dengue.

