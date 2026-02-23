Paseo Río Sonora en Hermosillo concluye su rehabilitación y abre circulación con extensa jornada de limpieza

Hermosillo, Sonora.- El gerente de Saneamiento y Alcantarillado, Miguel Ángel Santana, informó que se abrió el paso al libre tránsito en el tramo comprendido entre bulevar San Antonio y Paseo Las Quintas en el colector del Paseo Río Sonora por Agua de Hermosillo el sábado 21 de febrero del 2026 al concluir en tiempo y forma los trabajos de rehabilitación de la línea de conducción sanitaria. La operación consistió en la sustitución de 240 metros lineales de tubería de 60 pulgadas de diámetro y hasta 11 metros de profundidad, lo que permitió la instalación de tubería de 60 pulgadas, así como la conexión del nuevo tramo a la red de distribución existente.

Santana mencionó que el colector, con una longitud total de ocho mil 605.25 metros, ha superado su vida útil de más de 35 años, la cual, desde el año 2013, ha presentado diversas fallas que han requerido su sustitución por tramos. Con dicha intervención se alcanza un avance realmente importante al sumar tres kilómetros de línea rehabilitada; sin embargo, aún quedan pendientes seis kilómetros que deberán atenderse en etapas posteriores.

Paseo Río Sonora concluye su rehabilitación y abre circulación con extensa jornada de limpieza

Por otra parte, en el programa de mantenimiento permanente de espacios públicos de la ciudad de Hermosillo, cuadrillas de Servicios Públicos Municipales recorrieron una distancia de 7.69 kilómetros en Paseo Río Sonora con barrido manual, poda de árboles, retiro de maleza y desechos en ambos cuerpos del bulevar; esto con el propósito de que todas las personas usuarias se desplacen por vialidades limpias y agradables, informó el titular de la dependencia, Sergio Pavlovich Escalante.

El personal encargado de esta actividad trabajó en conjunto y arduamente durante la semana del 16 al 20 de febrero del presente año, donde recolectaron 9.8 toneladas de basura desde el bulevar Carlos Quintero Arce hasta La Sauceda. Los trabajos realizados durante este periodo incluyeron el retiro de maleza crecida que pudiera convertirse en una limitante de la visibilidad y riesgo de percances viales, ya que se dificulta ver señales de tránsito, así como la detección de otros vehículos, peatones o ciclistas.

Fuente: Tribuna del Yaqui