Sin incidentes en Sonora tras caída de 'El Mencho': Durazo, Lamarque y Astiazarán hablan de la seguridad

Hermosillo, Sonora.- Autoridades de Sonora han indicado que en el estado no se reportan afectaciones tras la captura y posterior muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El gobernador Alfonso Durazo Montaño, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, y el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán, han hablado del tema.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño descartó que puedan derivarse eventos violentos en la entidad por el abatimiento de 'El Mencho', ya que comentó que no hay presencia del CJNG en Sonora. "No lo prevemos porque se requieren organizaciones fuertes que tengan un estado de fuerza mayor y, afortunadamente, no hay presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación en Sonora".

#Hermosillo | Descarta el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, que puedan derivarse eventos violentos en la entidad por el abatimiento de 'El Mencho'

Sin repercusiones en Cajeme

El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, fue cuestionado respecto a los hechos de violencia registrados el fin de semana. Al respecto, comentó que la información con la que cuenta es la que ha sido presentada en los medios de comunicación y en el marco de la mañanera que preside Claudia Sheinbaum Pardo, y agregó que lo que se mostró en los noticieros y redes sociales no fue más grave que lo ocurrido realmente.

Agregó también que con la Inteligencia Artificial (IA), se pueden realizar contenidos que magnifiquen lo ocurrido y se compartan en las plataformas digitales. En lo que respecta a un posible efecto 'cucaracha', no se tiene conocimiento sobre reacciones en la región; sin embargo, comentó que en Cajeme y Sonora se trabaja constantemente en el reforzamiento de la seguridad.

#Sonora | Tras caída de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', el alcalde Javier Lamarque dijo que Cajeme y Sonora se mantienen en calma, a diferencia de otras regiones.





Hermosillo sin incidentes

El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, informó que la ciudad se mantuvo en calma y sin incidentes durante el domingo, luego de los hechos violentos ocurridos en otras regiones del país.

El presidente municipal señaló que las corporaciones de seguridad mantuvieron vigilancia preventiva en distintos puntos de la ciudad y coordinación permanente con autoridades estatales y federales, lo que permitió que no se registraran situaciones de riesgo para la población.

Astiazarán destacó que la prioridad fue garantizar tranquilidad a las familias hermosillenses y reiteró que el municipio continuará atento ante cualquier situación que pudiera alterar el orden público.

#Hermosillo | Reconoce Antonio Astiazarán que Hermosillo se mantuvo tranquila y sin incidentes ligados con la muerte de 'El Mencho' en hechos ocurridos ayer domingo

Fuente: Tribuna del Yaqui