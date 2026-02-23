'Toño' Astiazarán refuerza con más equipamiento a policías municipales de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El presidente municipal Antonio 'Toño' Astiazarán Gutiérrez ratificó el compromiso de su administración con la mejora continua de la seguridad en beneficio de la ciudadanía hermosillense, entregando a los agentes de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Hermosillo 3 vehículos pickup híbridos más uno de gasolina, 100 chalecos antibalas, 3 mil 780 piezas de uniformes y 40 dispositivos 'Taser', en cuya adquisición se invirtieron 13 millones 299 mil 880 pesos.

"Hoy la corporación de Policía y Tránsito Municipal está mucho más equipada, y con este reforzamiento queremos asegurarles a las familias hermosillenses que no vamos a descansar desde el gobierno municipal para hacer todo lo que esté a nuestro alcance para hacer de Hermosillo una ciudad ejemplo en materia de seguridad", expresó Astiazarán, reiterando que esta entrega es parte del esfuerzo permanente para mejorar sus condiciones de trabajo y la eficiencia de su servicio a la ciudadanía.

Para el alcalde, es una forma de corresponder lo mucho que los agentes hacen a diario por la seguridad en el municipio; además, con la entrega de vehículos, uniformes y equipamiento de seguridad de esta ocasión, significa fortalecer al estado de fuerza de la corporación policiaca. En cambio, Alonso Durón Montaño, Comisario General de la Jefatura de Policía y Tránsito Municipal, reconoció el valor del presidente municipal para beneficiar a los policías con lo necesario para sacar adelante su trabajo.

"He sido testigo en los últimos 4 años de su gran interés y preocupación por mantenernos siempre con equipo, con unidades y siempre estar al pendiente de nosotros, de alguna necesidad; estos 4 años siento que han sido excelentes en materia de equipamiento", comentó Durán Montaño, mencionando que es la primera vez que se dota a la corporación de los dispositivos no letales 'Tasers', brindando una capacitación para su correcto manejo.

Para la entrega de este equipamiento valioso para la buena seguridad de la ciudadanía, se contó con la agradable y honorable presencia del Comisario Jefe Luis Fernando Ramírez Salcido; Ramón Corral Aguirre, Oficial Mayor; y los regidores Aurelio Orlando Cuevas, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito; Teresita Gallego, Dulce Robles y Onésimo Aguilera.

Fuente: Tribuna del Yaqui