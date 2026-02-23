Unison y el Steus inician mesas negociadoras para la revisión contractual y salarial 2026

Hermosillo, Sonora.- La Universidad de Sonora y el Sindicato de Trabajadores y Empleados (Steus) llevaron a cabo formalmente la primera mesa negociadora con el objetivo de dar cumplimiento al proceso de revisión contractual y salarial 2026, en un marco de respeto, diálogo institucional y responsabilidad laboral. El titular de la Secretaría General Administrativa, Guillermo Cuamea Cruz, dio a conocer lo que se sustenta en la política salarial notificada oficialmente a la rectoría por la Secretaría de Educación Pública y que le fue hecha extensiva a la representación sindical.

Para el ejercicio fiscal 2026, esta política establece un incremento máximo del 4 por ciento directo al salario y hasta un 2 por ciento para prestaciones no ligadas al salario, al tratarse de una revisión contractual bienal par. Cuamea Cruz explicó que este indicador se reanuda para ser ejecutado en las universidades públicas estatales con base en la política salarial realizada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y recurso que autoriza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para este rubro en el presente año.

Unison-Steus inician mesas negociadoras para la revisión contractual y salarial 2026

Según el titular, rectoría ha realizado trabajos de gestión ante la Comisión de Hacienda del Congreso del estado y ante instancias del Gobierno Federal con el propósito de explorar la posibilidad de acceder a recursos adicionales. El primer día de negociaciones, para avanzar de forma particular en tópicos expuestos en el pliego petitorio como el programa de recuperación salarial, reestructuración tabular y homologación al salario mínimo para zonas caras, se acordó la integración de subcomisiones de trabajo, conformadas por representantes de rectoría y la parte sindical.

El titular de la Secretaría General Administrativa, Guillermo Cuamea Cruz, en representación de la autoridad universitaria, mencionó que para seguir privilegiando la construcción de acuerdos que contribuyan a la armonía laboral y al fortalecimiento institucional, reitera su disposición de conducir este proceso mediante el diálogo permanente, la transparencia y la corresponsabilidad.

Por parte de la Universidad de Sonora, la comisión negociadora estuvo integrada por Julián Alfonso Moreno Alegría, de la Secretaría General Administrativa; Rafael Ramírez Villaescusa y Verónica Yolanda Hernández Castro, de la Abogacía General; Alma Teresita del Niño Jesús Velarde Mendívil, Francisca Guadalupe Valenzuela Moroyoqui, Francisco Javier Acuña Apocada y José Luis Díaz Beltrán, de la Dirección de Recursos Humanos.

También, Juan Carlos Gálvez Ruiz y Susana Angélica Pastrana Corral, directores de los campus de Hermosillo y Caborca, respectivamente; Jesús Moreno Durazo, de la Dirección de Comunicación; Aaron Chávez Valdés, de la Jefatura del Departamento de Economía; y Manuel Ramón Ramírez Celaya, de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones. Por parte del Steus asistió Alejandro Manzanares Morales, secretario general; Isaac Natanael Tequida Félix, de la Secretaría de Trabajo y Conflictos; así como integrantes del gremio sindical quienes conforman la comisión revisora 2026.

