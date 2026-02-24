Agua Prieta, Sonora.- El alcalde de Agua Prieta, José Manuel Quijada Lamadrid, en compañía del comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Marcus Vinicius Ornelas Quesada, realizó la entrega de 30 chalecos balísticos a elementos de la corporación con el propósito de fortalecer la seguridad del personal y física de la policía municipal, teniendo una mayor eficiencia operativa y reforzando la seguridad pública.

Quijada Lamadrid dio un grato y expresivo agradecimiento al titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora, Braulio Martínez Navarrete, sin dejar atrás al gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, por la gran inversión cercana al millón de pesos, la cual fue destinada a la adquisición de este equipo esencial que tiene el fin de salvaguardar la integridad de las y los policías de la ciudad de Agua Prieta.

Alcalde de Agua Prieta entrega chalecos balísticos a elementos de la policía municipal

Por otra parte, el comisario Ornelas Quesada también participó durante el informe y destacó que, además de los chalecos balísticos, en los últimos meses también se recibieron cuatro patrullas nuevas que fueron entregadas por el Gobierno de Sonora a finales de 2025, lo que ha permitido que los policías municipales refuercen los recorridos de vigilancia y mejoren la atención a la ciudadanía, tratando las denuncias de forma rápida y oportuna.

Durante dicho evento, el alcalde reafirmó su palabra y el compromiso del gobierno municipal de continuar gestionando de manera eficiente los recursos y fortaleciendo significativamente el equipamiento de la corporación, con el objetivo de brindar una mayor seguridad local, sintiéndose más seguros y tranquilos al enfrentarse a situaciones peligrosas y, asimismo, dar tranquilidad a las familias aguapretenses.

Fuente: Tribuna del Yaqui