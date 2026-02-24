Analiza municipio de Hermosillo rehabilitar Paseo Río Sonora: Antonio Astiazarán

Hermosillo, Sonora.- El Ayuntamiento de Hermosillo llevará a cabo una revisión técnica integral de la tubería instalada en el Paseo Río Sonora, infraestructura considerada de las más importantes por su capacidad y extensión dentro de la ciudad.

El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, explicó que esta línea cuenta con una antigüedad aproximada de 35 años, cuando su vida útil estimada es de alrededor de 30 años.

"Se ha venido trabajando en los últimos meses en la rehabilitación de los puntos más dañados, pero ahora se revisará el estado general del resto de la tubería para determinar las acciones necesarias y continuar con un programa de rehabilitación progresiva en el bulevar Paseo Río Sonora, que es de los más transitados", comentó.

Reconoció que en los últimos meses se han registrado colapsos en algunos tramos de ese bulevar, lo que obligó a realizar reparaciones emergentes para evitar mayores afectaciones a la circulación y a los servicios.

¡Ya abrimos el Vado del Río!



Concluimos la obra de @aguahermosillo del cambio de la tubería que ya había cumplido su vida útil después de 35 años. uD83DuDCA7uD83DuDD27



Hoy en Paseo Río Sonora tenemos una línea de drenaje resistente, de calidad, con utilidad mayor a 70 años.



Que siga la… pic.twitter.com/71J18IZd9O — Antonio Astiazarán (@tonoastiazaran) February 22, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui