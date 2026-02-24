Atletas sonorenses ya están de regreso en casa; estuvieron varados durante hechos violentos

Hermosillo, Sonora.- La noche de este martes, el Aeropuerto Internacional General Ignacio Pesqueira García de Hermosillo se convirtió en el punto de reencuentro para las familias de los jóvenes atletas que habían permanecido varados en el estado de Tlaxcala. El traslado, coordinado para garantizar la seguridad de la delegación de Sonora ante los recientes hechos violentos ocurridos en el centro del país, se concretó sin contratiempos, permitiendo que el primer contingente pisara suelo sonorense alrededor de las 19:00 horas.

Durante la espera en la terminal aérea, los padres de familia aguardaron con tranquilidad pero con el evidente deseo de ver a sus hijos. Una vez que los jóvenes cruzaron las puertas de llegada, se realizó una reunión de carácter privado con representantes de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (Codeson), donde se dialogó sobre las gestiones realizadas para facilitar este regreso a casa. Los testimonios de los protagonistas reflejan la incertidumbre vivida durante el trayecto.

Héctor Espinoza, uno de los deportistas, relató cómo la falta de información generó dudas entre sus compañeros cuando el transporte terrestre detuvo su marcha de forma inesperada. Según explicó, el grupo desconocía si la ruta continuaría a través de las carreteras de Jalisco, zona afectada por bloqueos, o si se modificaría el plan de viaje. Durante 2 días, la delegación se mantuvo a la expectativa para definir si el regreso sería por vía aérea o terrestre.

Ante el panorama, se determinó que la opción más segura era trasladar a los jóvenes a la Ciudad de México para abordar vuelos comerciales. Esta decisión fue respaldada por las autoridades deportivas y los familiares. Al respecto, las atletas América Palma, Dulce García y Camila Galindo expresaron su gratitud hacia el personal de la Codeson, sus entrenadores y maestros, quienes se mantuvieron firmes y atentos en todo momento.

"No sabíamos que iba a pasar con nosotros, sí nos preocupamos mucho".



Tras horas de incertidumbre, ya se encuentran en #Hermosillo los jóvenes atletas sonorenses que habían quedado varados en Tlaxcala y CDMX, en medio de la ola de violencia por el operativo contra "El Mencho".… pic.twitter.com/46yW0Z9lDC — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) February 25, 2026

Palma destacó la compañía constante de sus mentores, asegurando que nunca se sintieron desprotegidos. La logística para el retorno de los 45 integrantes de la delegación se organizó en dos bloques. Mientras el primero aterrizó al caer la tarde, el segundo grupo completó su viaje cerca de las 22:50 horas, cerrando así un capítulo que, gracias a la coordinación entre las partes involucradas, culminó con todos los jóvenes descansando ya en sus hogares.

Fuente: Tribuna del Yaqui