Avanza segunda etapa de rescate de La Sauceda en Hermosillo; rehabilitan Museo La Burbuja con 20% de progreso

Hermosillo, Sonora.- Como parte de la segunda etapa de rehabilitación del Bosque Urbano La Sauceda, el gobernador Alfonso Durazo Montaño informó que se destinan 9.5 millones de pesos para la rehabilitación del Museo La Burbuja, obra que registra un avance físico del 20 por ciento.

El mandatario estatal detalló que los trabajos se realizan a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), con el objetivo de devolver a las familias sonorenses un espacio emblemático de tradición, aprendizaje y sano esparcimiento.

Actualmente, se desarrollan labores preliminares en el interior del inmueble, entre ellas demoliciones, renovación de acabados, sustitución de puertas, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, así como mejoras en el sistema de aire acondicionado y adecuaciones en materia de protección civil.

Asimismo, se ejecuta la demolición de muros divisorios y estructuras de tablaroca tanto en planta baja como en planta alta, incluyendo módulos de sanitarios infantiles. También se lleva a cabo la colocación de nuevas tuberías hidráulicas y sanitarias, con la meta de remodelar al cien por ciento la estructura antes de iniciar la instalación de equipo y mobiliario.

En esta etapa ya comenzó la colocación de azulejo en los baños de la planta baja, mientras continúan los trabajos de impermeabilización en azoteas y pretiles. De igual forma, se prevé iniciar la reparación de muros y losas con presencia de humedad, además del retiro de estructuras y escaleras metálicas en el área del antiguo almacén.

Durazo Montaño subrayó que el Museo La Burbuja, junto con el resto de La Sauceda, representa un espacio de orgullo para Sonora, al formar parte de la identidad cultural y social del estado y ofrecer un punto de convivencia y recreación para las familias.

Fuente: Tribuna del Yaqui