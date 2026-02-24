Ayuntamiento de Hermosillo recolecta casi 996 toneladas de reciclables en jornadas de febrero

Hermosillo, Sonora.- Del 1 al 16 de febrero de 2026 se llevaron a cabo jornadas en diferentes puntos de la capital de Sonora, con el objetivo de recolectar materiales reciclables como PET, vidrio, cartón y metal, entre otros. Dicha labor fue encabezada por el Ayuntamiento de Hermosillo, por lo que la Dirección de Servicios Públicos Municipales consiguió cerca de 996 toneladas de material reciclable y 895 llantas.

De acuerdo con las declaraciones de Sergio Pavlovich Escalante, los donativos terminaron en el Centro de Reciclaje del programa Recicla x tu Comunidad. Lo que más se recibió fue cartón y papel, que sumaron en conjunto aproximadamente 5.09 toneladas; mientras que de vidrio fueron 4.28 toneladas y de PET 4.26 toneladas. Según el funcionario, esta iniciativa ayuda a mejorar el entorno y crear conciencia ambiental.

Asimismo, en lo que respecta al acopio de llantas, se contabilizaron 895 unidades, de las cuales 339 se recolectaron en el punto sur, 256 en Lázaro Cárdenas, 170 en el norte y 130 en patios de Servicios Públicos Municipales. La dependencia municipal aprovechó la participación de la ciudadanía para hacer un llamado a seguir fomentando una ciudad más limpia, donde la cultura del reciclaje predomine sobre todo lo demás.

Organización de las Naciones Unidas

Material recabado en 15 días:

PET: 4.26 Bolsa de plástico: 0.44 Cartón y papel: 5.09 Poliestireno: 0.34 Vidrio: 4.28 Tetrapak: 0.32 Cartera de huevo: 0.32 Metal: 0.38

¿Qué dice la ONU sobre los residuos?

La Organización de las Naciones Unidas señala que la gestión de residuos es fundamental para preservar la salud pública, pues entre las consecuencias más graves se encuentra que son uno de los dos principales portadores y propagadores de enfermedades infecciosas (el otro portador es el agua). De igual forma, recalca que los residuos que se incineran o se eliminan en sitios no controlados pueden contaminar el aire, la tierra y el agua.

Reducir, reutilizar, reciclar y recuperar

Sus recomendaciones son, en primer lugar, evitar el consumo de productos que realmente no son necesarios, ya que estos tienen la característica de convertirse rápidamente en basura. En segunda instancia está reutilizar, que consiste en volver a dar vida a aquellos bienes que ya fueron usados. Por último, reciclar implica llevar los residuos a plantas especializadas para que sean tratados y convertidos en productos para otros usos, así como recuperar materiales o elementos que sirvan como materia prima.

