Cajeme iniciará en abril programa de credencialización universal para facilitar servicios de salud

Ciudad Obregón, Sonora.- De acuerdo al delegado de la Secretaría del Bienestar en el municipio de Cajeme, Hiram Solís García, será el próximo mes de abril cuando inicie el programa de credencialización universal, relacionado con los servicios de salud que ofrece la federación a los ciudadanos.

"Vamos a iniciar a partir del 6 de abril con la incorporación de los habitantes de aquí de Sonora, vamos a estar incorporando en diferentes módulos; aquí en Cajeme vamos a estar en el CUM, vamos a estar en Esperanza, ahí en el casino, vamos a estar acá en Pueblo Yaqui, ahí en la oficina ejidal, en la biblioteca de San Ignacio Río Muerto y en el municipio de Bácum también estaremos en el casino de 09:00 a 17:00 horas", comentó.

Finalmente, dio a conocer que dichas acciones tienen el objetivo de facilitar la atención médica a todos los sonorenses, asegurando que cada persona, sin importar su lugar de residencia o situación económica, pueda acceder a servicios de salud de calidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui