Celebra Gobierno de Sonora cuarto foro para fortalecer nuevo modelo de Protección Civil

San Luis Río Colorado, Sonora.- Como parte de la estrategia impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, el Gobierno de Sonora celebró en San Luis Río Colorado el Cuarto Foro para la creación del nuevo Modelo Institucional de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado.

El encuentro tuvo como eje central el análisis de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, con el objetivo de fortalecer la confianza pública y consolidar prácticas institucionales más abiertas en materia de protección civil.

Durante el foro se destacó la importancia de promover una mayor vinculación entre autoridades y sociedad, particularmente en la toma de decisiones relacionadas con la prevención y atención de emergencias, así como en la evaluación de políticas públicas en la materia.

En el evento participaron autoridades estatales y municipales, directivos académicos, representantes de distintos sectores y comunidad estudiantil, quienes compartieron propuestas y experiencias orientadas a reforzar los mecanismos de control y evaluación institucional.

Entre los planteamientos abordados se subrayó la necesidad de establecer esquemas claros y verificables que permitan a la ciudadanía conocer y evaluar el desempeño de las instituciones encargadas de la gestión de riesgos, así como involucrarse de manera activa en los procesos de planeación y mejora continua.

Con estos espacios de diálogo y consulta, el Gobierno de Sonora refrenda su compromiso de avanzar hacia un modelo de protección civil más transparente, responsable y participativo, que fortalezca la seguridad y el bienestar de las y los sonorenses.

Fuente: Tribuna del Yaqui