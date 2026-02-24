Clima Sonora HOY: Alertan mañana FRÍAS y tarde de hasta 34°C este MARTES 24 de febrero

Hermosillo, Sonora.- El clima en Sonora tendrá contrastes marcados este martes 24 de febrero. Si hoy planeas salir temprano, viajar por carretera o realizar actividades al aire libre, conviene que revises el pronóstico del tiempo, ya que la jornada pasará de un amanecer fresco e incluso muy frío en zonas serranas, a una tarde calurosa en gran parte del estado. Tomar previsiones será clave para evitar golpes de calor o complicaciones por las bajas temperaturas matutinas.

Así será el clima en Sonora este martes: Toma nota

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, este martes se espera cielo despejado a parcialmente nublado durante el día, sin probabilidad de lluvia en Sonora.

Así será el clima en Sonora este martes. Foto: Conagua

Durante la mañana, el ambiente será fresco en la mayor parte del estado y muy frío con heladas en las sierras de Sonora. En el norte, ciudades como San Luis Río Colorado registrarán temperaturas mínimas cercanas a 13°C, al igual que Sonoyta y Heroica Caborca. En Heroica Nogales el amanecer será aún más frío, con valores que podrían descender hasta los 9°C, mientras que Agua Prieta rondará los 8°C.

En la región serrana oriental, como Nacozari de García, se prevén mínimas de alrededor de 12°C. En la capital, Hermosillo iniciará el día con temperaturas aproximadas de 15°C, mientras que en Ciudad Obregón y Huatabampo se esperan mínimas cercanas a 15 y 13°C, respectivamente. En zonas costeras como Puerto Peñasco y Guaymas, el amanecer será fresco, con registros alrededor de 16°C.

Por la tarde, el panorama cambiará de forma significativa. Se pronostica ambiente caluroso a muy caluroso en buena parte del territorio sonorense. Hermosillo alcanzará máximas cercanas a 33°C, mientras que Ciudad Obregón podría llegar hasta los 34°C, colocándose entre las zonas más cálidas del día. En San Luis Río Colorado y Caborca se estiman valores alrededor de 32°C, y en Sonoyta hasta 31°C.

En el sur, Huatabampo alcanzará los 32°C y Guaymas rondará los 29°C. En el norte serrano, pese al arranque frío, Nogales subirá hasta 28°C y Agua Prieta hasta 29°C. Magdalena de Kino podría marcar 31 grados y Villa Pesqueira 32 grados. El viento será de componente oeste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 30 kilómetros por hora en las costas de Sonora.

Durante la noche, las temperaturas volverán a descender gradualmente, manteniéndose en rangos frescos, especialmente en el norte y zonas altas. El cielo continuará mayormente despejado a parcialmente nublado, sin lluvias previstas.

Fuente: Tribuna del Yaqui