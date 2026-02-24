¡Cuidado con el calor! Salud Sonora exhorta a la población a protegerse ante altas temperaturas

Hermosillo, Sonora.- A través de la Secretaría de Salud Pública (SSP), el Gobierno de Sonora realizó un llamado a toda la población para extremar precauciones ante las altas temperaturas que se han estado registrando en el estado de Sonora, reiterando que continuarán en los próximos días; exhortó a protegerse contra el calor con la finalidad de prevenir afectaciones como la deshidratación, el golpe de calor y las quemaduras solares, padecimientos que pueden agravarse si no se atienden oportunamente.
Recomendaciones para prevenir riesgos, según la SSP
- Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 17:00 horas
- Mantenerse bien hidratado consumiendo hasta tres litros de agua al día
- Evitar bebidas azucaradas
- Utilizar ropa ligera y de colores claros que cubra la mayor parte del cuerpo.
- Aplicar bloqueador solar cada tres horas
- Utilizar sombrilla al permanecer en exteriores
Las medidas mencionadas anteriormente ayudan a reducir la probabilidad de sufrir afectaciones por las altas temperaturas; además, se sugiere permanecer atento a los principales síntomas de alerta como temperatura corporal elevada, alteraciones del estado mental, piel caliente, confusión, irritabilidad y taquicardia, mientras que la deshidratación puede causar debilidad, mareo, llanto sin lágrimas, labios y lengua secos, así como diarrea y vómito; las quemaduras solares se presentan como lesiones en la piel por exposición excesiva a los rayos ultravioleta.
El Gobierno de Sonora remarcó su compromiso con el bienestar de los sonorenses, alentando a la población a seguir estas medidas preventivas para evitar complicaciones durante la presente ola de calor. En caso de que una persona presente síntomas en la vía pública, se debe llamar de inmediato al 911, colocarla en un lugar con sombra, retirarle el exceso de ropa y enfriarla con paños húmedos.
Fuente: Tribuna del Yaqui