Durazo y Sheinbaum encabezan homenaje al lábaro patrio con toma de protesta a escoltas en enlace nacional

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, acompañado de integrantes de su gabinete de seguridad, encabezó la ceremonia de honores a la bandera, en la explanada del Centro de Gobierno en Hermosillo.

El mandatario estatal destacó que México es rico en cultura, biodiversidad, costumbres e historia y con un gobierno del pueblo, que mira hacia el desarrollo de las familias y dando oportunidades a quienes por décadas fueron rezagados con el modelo neoliberal.

Durazo Montaño, en la conmemoración, dijo que esta fecha representa una oportunidad para reflexionar sobre los valores que dan identidad a la nación y fortalecen el sentido de pertenencia entre las y los sonorenses.

"En un mundo de desafíos, la bandera se alza como un recordatorio constante de la importancia de la unidad y dignidad. El objetivo de hoy es reforzar los valores patrios, promover la unidad cívica y refrendar el compromiso del Gobierno de Sonora con la identidad nacional, fortalecer el respeto y veneración hacia nuestro lábaro, emblema que representa los ideales de libertad, justicia y democracia que dieron forma a nuestra nación", subrayó el mandatario.

En la ceremonia de honores a la bandera, participaron, además de su gabinete de seguridad y justicia, autoridades educativas, como el secretario de Educación y Cultura en Sonora, Froylán Gámez Gamboa.

Esta mañana participé en la ceremonia de Honores a la Bandera. Un acto solemne que nos invita a recordar nuestras raíces, reconocer nuestra historia y valorar el símbolo que nos une como mexicanas y mexicanos.

Portar la bandera nacional no sólo es un honor, es un compromiso.… pic.twitter.com/ddXEcUyNnJ — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) February 24, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui