Hermosillo registra la tasa de desempleo más baja en 25 años, resalta el Inegi

Hermosillo, Sonora.- La capital sonorense alcanzó su nivel más bajo de desocupación en los últimos 25 años, al registrar una tasa de 2.2 por ciento durante el cuarto trimestre de 2025, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El director de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico (AMDE), Oscar Gastélum Donnadieu, informó que este indicador coloca a Hermosillo por debajo del 3.2 por ciento reportado en el tercer trimestre del mismo año y también por debajo del 2.3 por ciento registrado en el mismo periodo de 2024.

Además, detalló que el número de personas desocupadas descendió a nueve mil 998 al cierre de 2025, lo que representa una disminución de 1.5 por ciento respecto al cuarto trimestre de 2024 y una reducción de 43.5 por ciento en comparación con las 17 mil 710 personas sin empleo contabilizadas a finales de 2021.

El funcionario atribuyó estos resultados al entorno económico favorable y a la generación de oportunidades laborales durante la administración del presidente municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez.

De acuerdo con los datos presentados, Hermosillo se posicionó entre las tres ciudades con menor tasa de desocupación en los estados del norte del país, junto con Reynosa y Ciudad Juárez, consolidándose como uno de los municipios con mejores indicadores laborales de la región.

El Ayuntamiento de Hermosillo señaló que continuará impulsando obras, programas y estrategias orientadas a fortalecer el desarrollo económico y atraer inversión, con el objetivo de ampliar las oportunidades de empleo y mejorar la calidad de vida de las y los hermosillenses.

Fuente: Tribuna del Yaqui