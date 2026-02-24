Invita la SEC Sonora a participar en la Quinta Competencia Estatal de Robótica

Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de potenciar la creatividad e ingenio del alumnado, mediante el diseño y construcción de prototipos robóticos innovadores que mejoren la calidad de vida y el bienestar integral de las personas, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) organiza la Quinta Competencia Estatal de Robótica.

En el evento podrán participar estudiantes de escuelas públicas de nivel secundaria donde se imparte Educatrónica, una asignatura de tecnologías que consiste en un programa innovador, flexible y de fácil acceso para implementar la enseñanza de robótica básica con enfoque Steam.

Las y los aspirantes pueden consultar las bases de la convocatoria en https://educacion.sonora.gob.mx/convocatoria-quinta-competencia-estatal-de-robotica-innovacion-tecnologica-para-el-bienestar-personal, que en esta edición se basará en el desarrollo de proyectos que mejoren la calidad de vida y el bienestar integral de las personas.

Dichos proyectos deberán enfocarse en el diseño y construcción de prototipos robóticos innovadores que propongan soluciones tecnológicas accesibles que aborden desafíos concretos en las categorías de Salud personal y autocuidado, Bienestar emocional y salud mental, Autonomía y vida independiente, Desarrollo personal y aprendizaje, así como Seguridad y protección personal inmediata.

El período para elaborar los prototipos finalizará el viernes 27 de marzo, para continuar con el pre-registro del 13 al 19 de abril. La evaluación de cada propuesta será del 4 al 8 de mayo y el 11 de mayo se presentará a los finalistas, quienes el 10 de junio participarán en una ronda para elegir a los ganadores.

Fuente: Tribuna del Yaqui