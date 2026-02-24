Ciudad Obregón, Sonora.- El presidente municipal, Javier Lamarque, en compañía de la presidenta del voluntariado de DIF Cajeme, Martha Patricia Patiño Fierro, y funcionarios municipales, presidieron la ceremonia de incineración e izamiento de bandera, con la participación de dos mil 51 personas distribuidas en 29 contingentes, 41 vehículos y 15 motocicletas; después, se llevó a cabo el tradicional Desfile Cívico alusivo al 113 Aniversario del Día de la Bandera de México.

Por consiguiente, Lamarque se trasladó al balcón del Palacio Municipal con el fin de encabezar el desfile cívico que se realizó en conmemoración al lábaro patrio, en el cual se contó con la participación de corporaciones de los tres órdenes de gobierno, instituciones educativas de los diferentes niveles de instrucción, así como también la contribución de las comisarías de la localidad.

Javier Lamarque encabeza desfile cívico-militar por el Día de la Bandera en Cajeme

La Secretaría de la Defensa Nacional dio inicio a este recorrido motorizado y fue representada por personal del 60 Batallón de Infantería; posteriormente, continuó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y el Departamento de Bomberos de Ciudad Obregón, entre otros. Al redoble de los tambores de las bandas de guerra, los alumnos, docentes y directivos de las más de 20 escuelas de diferentes niveles educativos pasaron frente al Palacio Municipal portando los colores patrios y enalteciendo la Bandera de México, donde la ciudadanía pudo ser testigo de este tradicional evento.

Cuando el desfile llegó a su fin, Javier Lamarque lanzó un mensaje en que resaltó el gran simbolismo y orgullo que representa la insignia nacional para todas y todos los mexicanos; también resaltó la gran importancia de preservar y promover los valores cívicos entre la población, ya que constituyen la base fundamental para la convivencia pacífica, armónica y ordenada en una sociedad.

"Hoy conmemoramos un acto simbólico muy bonito de nuestra patria; la bandera representa el símbolo de la lucha histórica por construir este país tan hermoso y maravilloso que tenemos. El desfile fue el más concurrido en la historia de Cajeme, con más de dos mil participantes y cerca de 30 contingentes; esto es algo muy importante de resaltar porque significa que cada vez se refuerza más en nuestro municipio el sentido cívico y de pertenencia a un país, una nación y a nuestra patria", expresó el alcalde.

En acompañamiento al presidente municipal durante los eventos cívicos, se contó con la honorable presencia del coronel de Infantería Roberto Rico Vázquez, comandante del 60 Batallón; Claudio Cruz Hernández, jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Cajeme; Josefina Leyva Gonzales, síndico municipal; Jackeline Ramos Barba, coordinadora general de Identidad y Formación Ciudadana; María Cristina Pérez Valenzuela, subdirectora de Valores Cívicos; entre otros.

Fuente: Tribuna del Yaqui