Lamarque Cano planea sección para desmentir información falsa sobre su administración

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, sugirió que contempla la creación de una sección informativa, por medio de la cual se podrá desmentir la información falsa que circule en medios de comunicación y redes sociales en torno a las actividades de su administración.

"Quiero decirles que estoy pensando seriamente en poner una sección de esta comenta, así como lo hacen en la mañanera en la Ciudad de México con la información falsa; aquí le vamos a poner si lo hacemos el 'Mitote Fake'", comentó el edil cajemense.

Agregó que entiende que, ante la proximidad de los procesos electorales que se llevarán a cabo el próximo año, los ataques y la información falsa empiecen a circular con la intención de denostar a quienes aspiran a algún cargo de elección popular.

Lo entiendo: vienen muchos ataques, golpes, señalamientos y descalificaciones, porque al acercarse las elecciones del próximo año ya andan desatados los demonios, atacando a quienes consideran posibles contendientes; supongo también que son ataques de los adversarios de cada quien", expresó.

Lamarque Cano afirmó que en lo personal no le gusta que en la actividad política se recurra a este tipo de dinámicas debido a que le parecen deleznables; además, indicó: "A mí nunca me ha gustado eso, que la política sea un batidero, eso no me gusta; bueno, el asunto es que hay ese tipo de noticias".

El alcalde se refería a una noticia que circuló hace algunos días en las redes sociales. Por medio de esta noticia se afirmaba que en su administración se adquirió un equipo de desazolve. Además, se afirmaba que el precio de las máquinas se había inflado y que el valor real era mucho menor. Finalmente, indicó que resultan risibles los recursos a los que recurren ciertas personas para golpear a quienes consideran sus adversarios.

