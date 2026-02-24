Llegan más de 14 km de tubería para resolver el problema de drenaje colapsado en Navojoa

Navojoa, Sonora.- El Ayuntamiento de Navojoa anunció el arribo de nueva tubería de ocho pulgadas para atender los problemas de drenaje colapsado en la ciudad, una de las principales quejas de la población.

Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal, precisó que con esta nueva dotación de tubería, el Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapasn) contará con más de 14 mil metros de tubería para cambiar los tramos colapsados en la red de drenaje.

A su vez, Marco Antonio Sánchez Acosta, regidor presidente de la Comisión del Agua Potable, mencionó que esta adquisición ayudará a concluir los trabajos de rehabilitación de los colectores de drenaje en distintos puntos de la ciudad, para mejorar el flujo de aguas negras hacia la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR).

Por supuesto que ayuda mucho, porque traemos muchos frentes abiertos en la reparación del drenaje y agua potable… Esos kilómetros de tubería que se han adquirido son para trabajar paralelamente en todos estos pendientes, ahorita traemos varios colectores por terminar, como lo son los colectores Nogalitos, Sonora y Tierra Blanca", explicó.

Por su parte, el Oomapasn informó que ya comenzó a hacer uso de la nueva tubería para la rehabilitación de atarjeas principales, como lo es la reposición de 24 metros de tubería en la calle Mártires de Cananea y Yavaros, en el fraccionamiento Infonavit Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui