Hermosillo, Sonora.- La industria manufacturera en Sonora inició el año con estabilidad y expectativas positivas en generación de empleo, al concentrar cerca de 215 mil trabajadores, lo que representa alrededor de una tercera parte del total de puestos formales del sector privado en la entidad.

El presidente de Index Sonora, Jesús Gámez García, señaló que durante 2026 el crecimiento podría superar el 10 por ciento, luego de que al cierre del tercer trimestre del año pasado se alcanzara un incremento de 8.6 por ciento.

Además, destacó que no se han registrado despidos significativos y que sectores como el electrónico y de telecomunicaciones muestran expansión.

Cifra

Sonora cuenta con aproximadamente 217 a 380 empresas del sector manufacturero y maquilador.

Manufactura en Sonora perfila alza laboral en 2026 estatal; crecimiento podría superar el 10%

Fuente: Tribuna del Yaqui