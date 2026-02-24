Más de 91 credenciales de elector aún continúan sin recogerse en la región del Mayo

Navojoa, Sonora.- El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que las personas que tramitaron su credencial para votar desde el año 2024 y hasta el momento no la han recogido, solo tendrán hasta el próximo 28 de febrero para recogerla.

La Junta Distrital del INE precisó que de las 91 credenciales que continúan sin recoger en la región del Mayo, 49 de ellas corresponden al módulo 260752, ubicado en Navojoa, mientras que 27 credenciales corresponden al módulo 260752, ubicado en Huatabampo, así como ocho credenciales en el módulo itinerante 260754, ubicado en Álamos, y siete credenciales en el módulo itinerante 260753, ubicado en Benito Juárez.

En el Distrito 07 hay 91 credenciales pendientes de entrega… Después de esa fecha, el trámite se cancela y la credencial se destruye conforme a la ley; No la dejes en el módulo", se indicó.

Por lo que las autoridades exhortaron a la población a visitar los módulos correspondientes para recoger su credencial de elector o, de lo contrario, tendrán que realizar su trámite nuevamente.

Fuente: Tribuna del Yaqui